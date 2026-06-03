جواد عامری دبیر جمعیت ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با موضوع عقب‌نشینی اسرائیل از حمله به لبنان که در نتیجه اولتیماتوم ایران شکل گرفت، اظهار کرد : این موضوع افزون بر شکست پیشین در جنگ تحمیلی سوم، شکستی دیگر برای آمریکا و اسرائیل بود و نشان داد که آمریکا در موضع بسیار ضعیفی قرار دارند و علی‌رغم اینکه ترامپ همواره می‌خواهد خود را به عنوان پیروز به تصویر بکشد، با نخستین تهدید ایران عقب‌نشینی می‌کند.

وی افزود: ایران دارای خطوط قرمزی است و هر کس بخواهد از آن خطوط قرمز عبور کند، با جدیت و قدرت از خطوط قرمز خود دفاع خواهد کرد. این توان در ایران وجود دارد و این امر برای دنیا معنی دار است؛ بدین معنا که دنیا تاکنون تهدیدهای ایران را شاید در این سطح جدی نمی‌پنداشت، اما اکنون ایران به ابرقدرتی تبدیل شده است که مورد اذعان تمامی تحلیلگران است و تهدیدهایش موجب عقب نشینی دشمن می شود.

عامری ادامه داد: ایران برخلاف گذشته، در چند ماه اخیر با اقتدار عمل کرده است، به گونه‌ای که اسرائیل با نخستین تهدید، از تهدیدهای آن حساب می‌برد و مواضع خود را اصلاح کرده و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، زیرا ما در این جنگ تحمیلی رمضان پیروزی‌های بزرگی داشتیم؛ پیروزی‌هایی که برای نخستین بار منجر به شکست هژمونی و ابهت آمریکا شد. حتی در نتیجه این جنگ، برخلاف پیش‌بینی‌های پیشین، به نظر می‌رسد چین بسیار زودتر از سال ۲۰۳۵ از آمریکا پیشی خواهد گرفت.

این هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ریشه‌های پیروزی‌های اخیر کشورمان، بیان داشت : این پیروزی‌ها به دلیل اتحاد بسیار خوبی است که در کشور میان سران قوا، مردم و مسئولین نظامی وجود دارد. این حضور بیش از ۹۰ روزه مردم نشان داد که مردم یکپارچه هستند و محور اتحاد مردم، رهبری است؛ بدین معنا که مردم در تمامی اقدامات خود نشان می‌دهند که هرگاه رهبری اعلام کند مذاکره با حفظ خطوط قرمز باید صورت گیرد، مردم و مسئولین استوار در صحنه حضور دارند و چنانچه رهبری احساس کند، مذاکره باید متوقف شود یا آمریکا و اسرائیل باید تنبیه شوند، مردم حمایت می‌کنند.