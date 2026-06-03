انسجام اجتماعی و پیشگیری از گسست فرهنگی در شرایط جنگی

یادداشت مهمان، رویا همتی، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی و مدرس دانشگاه- جنگ و منازعات امنیتی از جمله پدیده‌هایی هستند که آثار آنها صرفاً به خسارت‌های نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ساختارهای فرهنگی، هویتی و اجتماعی جوامع را نیز تحت تأثیرقرار می‌دهد. در چنین شرایطی، جوامع علاوه بر مواجهه با تهدیدهای خارجی، با چالش‌هایی نظیر کاهش اعتماد عمومی،تشدید شکاف‌های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، حفظ انسجام اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری ملی مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاست‌گذاران فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که انسجام اجتماعی چگونه می‌تواند از بروز گسست فرهنگی در شرایط جنگی جلوگیری کند و چه سازوکارهایی در تقویت وحدت ملی نقش‌آفرین هستند؟

چارچوب نظری

مفهوم انسجام اجتماعی از جمله مفاهیم بنیادین در جامعه‌شناسی کلاسیک و معاصر است. امیل دورکیم انسجام اجتماعی را عامل اصلی حفظ نظم و ثبات اجتماعی دانسته و معتقد است میزان همبستگی میان اعضای جامعه، توان آن را در مقابله با بحران‌ها افزایش می‌دهد. از منظر وی، هرچه پیوندهایاجتماعی مستحکم‌تر باشد، احتمال بروز تعارضات و واگرایی‌هایاجتماعی کاهش می‌یابد. در رویکرد سرمایه اجتماعی نیز رابرت پاتنام بر اهمیت اعتماد، مشارکت مدنی و شبکه‌های همکاریاجتماعی تأکید می‌کند. بر اساس این دیدگاه، سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی راهبردی موجب تسهیل همکاری‌های جمعی و افزایش توان جامعه در مواجهه با مخاطرات و تهدیدهای بیرونیمی‌شود.

ترکیب این دو رویکرد نشان می‌دهد که انسجام اجتماعی محصول تعامل میان هویت مشترک، اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق به جامعه است؛ عواملی که در شرایط جنگی اهمیتمضاعف می‌یابند.

انسجام اجتماعی و تاب‌آوری جامعه در شرایط جنگی

مطالعات حوزه جامعه‌شناسی بحران نشان می‌دهد که تهدیدهایخارجی در بسیاری از موارد می‌توانند موجب تقویت احساس تعلق جمعی و شکل‌گیری همگرایی ملی شوند. این پدیده که در ادبیاتعلوم سیاسی از آن با عنوان «همبستگی در برابر تهدید مشترک» یاد می‌شود، زمینه بسیج ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی را فراهم می‌سازد. با این حال، تداوم این همگرایی مستلزم وجود سطح مناسبی از اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی است. در غیر این صورت، فشارهای ناشی از جنگ ممکن است به تشدیدشکاف‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. بنابراین، کیفیت مدیریت اجتماعی بحران نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ یا تضعیف انسجام اجتماعی خواهد داشت.

تحلیل جامعه‌شناختی رویکرد مبتنی بر وحدت ملی

در دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره ضرورت حفظ وحدت ملی، بر پرهیز از برجسته‌سازی اختلافات سیاسی، قومی و اجتماعی و نیزتقویت همگرایی ملی در برابر تهدیدات خارجی تأکید شده است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این رویکرد مبتنی بر این فرض است که امنیت ملی و انسجام اجتماعی رابطه‌ای دوسویه دارند؛ به گونه‌ای که افزایش همبستگی اجتماعی می‌تواند ظرفیت مقاومت ملی را ارتقا دهد و در مقابل، ثبات و امنیت نیز زمینه تقویتسرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند. بر اساس این رویکرد،تهدیدهای خارجی صرفاً ماهیتی نظامی ندارند، بلکه تلاش برایتضعیف اعتماد عمومی، ایجاد قطب‌بندی‌های اجتماعی و گسترش شکاف‌های هویتی نیز بخشی از چالش‌های امنیتی محسوب می‌شود. از این منظر، نقش نخبگان فرهنگی، رسانه‌ای و دانشگاهی در تقویت گفت‌وگو، مدارا و همبستگی اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

راهبردهای پیشگیری از گسست فرهنگی و تقویتانسجام اجتماعی

بررسی ادبیات نظری و تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که تحقق انسجام اجتماعی در شرایط بحرانی مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ است:

۱. تقویت گفت‌وگوی اجتماعی

گفت‌وگوی اجتماعی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تولید و بازتولیدانسجام اجتماعی در جوامع متکثر محسوب می‌شود. در شرایطجنگی و بحرانی، احتمال شکل‌گیری سوءبرداشت‌ها، تشدیدشکاف‌های اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی میان گروه‌هایمختلف جامعه افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، فراهم ساختن بسترهای گفت‌وگوی سازنده میان اقشار، نخبگان، گروه‌هایسیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به ارتقای درک متقابل و کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند. گفت‌وگو زمینه‌ای برایشنیده‌شدن دیدگاه‌های مختلف و دستیابی به فهم مشترک از مسائل ملی فراهم می‌سازد و از تبدیل اختلاف‌نظرها به تعارضات اجتماعی جلوگیری می‌کند. همچنین تجربه بسیاری از جوامع نشان داده است که مشارکت دادن شهروندان در فرآیندهایگفت‌وگومحور، احساس تعلق به جامعه و مسئولیت‌پذیری جمعی را تقویت کرده و ظرفیت جامعه را برای مقابله با بحران‌ها افزایشمی‌دهد.

۲. ارتقای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین عوامل شکل‌دهنده اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی به شمار می‌رود. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصت‌ها، امکانات و منابع اجتماعی به‌صورت منصفانه توزیع می‌شود، میزان اعتماد آنان به نهادهای اجتماعیو سیاسی افزایش می‌یابد و زمینه مشارکت فعال‌تر آنان در امور عمومی فراهم می‌شود. در مقابل، ادراک تبعیض و نابرابریمی‌تواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی و تشدید شکاف‌های اجتماعی شود. در شرایط جنگی که فشارهایاقتصادی و اجتماعی معمولاً افزایش می‌یابد، توجه به عدالت توزیعی و رویه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سیاست‌هایحمایتی هدفمند، دسترسی برابر به خدمات عمومی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند احساس عدالت را در جامعه تقویت کرده و مانع از شکل‌گیری واگرایی‌های اجتماعی شود. از این رو، عدالت اجتماعی نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌هایاساسی حفظ همبستگی ملی در دوران بحران محسوب می‌شود.

۳. حمایت از نهاد خانواده

خانواده به عنوان نخستین و مهم‌ترین نهاد جامعه‌پذیری، نقشیاساسی در انتقال ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری به نسل‌های مختلف ایفا می‌کند. در شرایط بحرانی و جنگی که جامعه با فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌شود،خانواده می‌تواند به عنوان یک کانون حمایت عاطفی و اجتماعیعمل کرده و از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند. پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد خانواده‌های برخوردار از انسجام درونی و روابط مبتنی بر اعتماد، توان بیشتری در مدیریتتنش‌ها و سازگاری با شرایط دشوار دارند. علاوه بر این، خانواده بستر اصلی انتقال ارزش‌هایی همچون همبستگی، ایثار،مسئولیت‌پذیری و تعلق به جامعه است. بنابراین، حمایت از نهاد خانواده از طریق سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیمناسب، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوریجامعه در برابر بحران‌ها منجر شود.

۴. توسعه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به مجموعه‌ای از شبکه‌های ارتباطی، هنجارهایهمکاری و اعتماد متقابل میان افراد و گروه‌های اجتماعی اشاره دارد که امکان کنش جمعی مؤثر را فراهم می‌سازد. در شرایطجنگی، وجود سرمایه اجتماعی بالا می‌تواند موجب تسهیلهمکاری‌های اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و تقویت روحیههمبستگی شود. جوامعی که از سطح بالایی از اعتماد اجتماعیبرخوردار هستند، در بسیج منابع انسانی و اجتماعی برای مقابله با بحران‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند. افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های داوطلبانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های محلی و برنامه‌های اجتماعی، به گسترش شبکه‌های ارتباطی و تقویتاحساس مسئولیت جمعی کمک می‌کند. از این منظر، سرمایهاجتماعی نه تنها یک ظرفیت فرهنگی و اجتماعی، بلکه یک منبع راهبردی برای حفظ ثبات و افزایش توان جامعه در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

۵. مدیریت ارتباطات و رسانه در بحران

رسانه‌ها در شرایط جنگی و بحران‌های امنیتی نقشی تعیین‌کنندهدر شکل‌دهی به افکار عمومی، مدیریت ادراکات اجتماعی و حفظ انسجام ملی دارند. انتشار اخبار نادرست، شایعات و اطلاعات تأییدنشده می‌تواند موجب افزایش اضطراب اجتماعی،بی‌اعتمادی عمومی و تشدید شکاف‌های اجتماعی شود. از اینرو، مدیریت حرفه‌ای ارتباطات و اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به‌موقع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌های مسئول می‌توانند با ارائه اطلاعات معتبر، تبیین واقع‌بینانه شرایط و پرهیزاز دامن زدن به تنش‌های اجتماعی، به حفظ آرامش عمومی کمک کنند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای تقویت هویتملی، ترویج همبستگی اجتماعی و برجسته‌سازی ارزش‌هایمشترک می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر جنگ روانی و عملیات شناختی دشمنان ایفا کند.

۶. تقویت هویت ملی فراگیر

هویت ملی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انسجام و همبستگی در جوامع چندفرهنگی است. هویت ملی فراگیر به معنای ایجاداحساس تعلق مشترک میان همه شهروندان، فارغ از تفاوت‌هایقومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی است. در شرایط جنگی، تأکید بر عناصر مشترک هویتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری همگرایی ملی و افزایش احساس مسئولیت جمعی را فراهم آورد. با این حال، تقویت هویت ملی زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که با احترام به تنوع‌های فرهنگی و به رسمیت شناختن تفاوت‌های اجتماعیهمراه باشد. نادیده گرفتن یا حذف خرده‌هویت‌ها ممکن است به احساس طردشدگی و کاهش تعلق اجتماعی منجر شود. بنابراین،سیاست‌های فرهنگی موفق آن دسته از سیاست‌هایی هستند که ضمن تأکید بر ارزش‌ها و منافع مشترک ملی، زمینه مشارکت و حضور فعال همه گروه‌های اجتماعی را در حیات ملی فراهم آورند. چنین رویکردی می‌تواند از بروز گسست‌های فرهنگی جلوگیریکرده و انسجام اجتماعی را در شرایط بحرانی تقویت کند.

انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری جوامع در شرایط جنگی و بحرانی است. تحلیل نظری و تجربی نشان می‌دهد که جوامع برخوردار از سطح بالاتری از اعتماد عمومی،سرمایه اجتماعی و هویت مشترک، توان بیشتری برای مدیریتبحران‌ها و مقابله با تهدیدهای خارجی دارند. در این چارچوب، تقویت وحدت ملی، گسترش گفت‌وگوی اجتماعی، ارتقای عدالت اجتماعی و توجه به تنوع‌های فرهنگی از مهم‌ترین راهبردهایپیشگیری از گسست فرهنگی محسوب می‌شوند. بنابراین، انسجام اجتماعی را باید نه صرفاً یک ارزش فرهنگی، بلکه یک سرمایهراهبردی در حوزه امنیت ملی، ثبات اجتماعی و توسعه پایداردانست.