به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد در معاملات امروز، ارزش معاملات ETFs به ۴۵.۷ همت رسید. بیش از ۲۷.۶ همت آن را ارزش معامله صندوقهای درآمد ثابت، بیش از ۸.۹ همت آن را ارزش معامله صندوقهای کالایی و حدود ۹.۲ همت آن را صندوقهای سهامی و مختلط تشکیل میدهد.
در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله ۲۷۶،۲۶۱ و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها مثبت ۳۶،۰۵۳ میلیارد ریال بوده است.
همچنین ارزش معامله صندوقهای سهامی و مختلط ۹۱،۸۴۶ میلیارد ریال بوده که رکورد جدیدی از اسفند ماه تاکنون محسوب میشود.
از زمان بازگشایی پس از جنگ، ارزش تجمعی ورود پول حقیقیها در صندوقهای درآمد ثابت به مثبت ۳۷ و در صندوقهای سهامی و مختلط به مثبت ۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ارزش معاملات صندوقهای طلا ۷۰،۵۳۸، نقره ۱۱،۲۶۹، انرژی ۳،۳۴۱، زعفران ۸۳۸ و املاک ۳،۲۹۷ میلیارد ریال بوده است. در جریان معاملات امروز، خالص خرید حقیقیها در صندوقهای کالایی مثبت ۷،۴۶۱ میلیارد ریال بود.
به این ترتیب از زمان بازگشایی پس از جنگ، ارزش تجمعی ورود پول حقیقیها به صندوقهای کالایی به بیش از ۵۲۹ هزار میلیارد ریال رسید.
در نتیجه کمیت مذکور از زمان بازگشایی پس از جنگ تاکنون برای مجموع صندوقهای ETFs، با ثبت رکورد جدیدی به مثبت ۶۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
نظر شما