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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

نیروی دریایی ارتش، یک ناوشکن آمریکا را هدف قرار داد + فیلم

نیروی دریایی ارتش، یک ناوشکن آمریکا را هدف قرار داد + فیلم

نیروی دریایی ارتش، مرکز "فرماندهی و کنترل" شرارت‌ها علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان، مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی آمریکا را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی قبل و در پی اقدامات تجاوزکارانه، نقض مقررات تنگه هرمز و شرارت علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان از سوی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به محض کشف و شناسایی، "مرکز فرماندهی و کنترل" این شرارت، مستقر در یک فروند ناوشکن آمریکایی که قصد نزدیک شدن به آب‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را داشت، مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی ارتش، با تمام توان، دشمن جنایتکار و متجاوز آمریکایی_صهیونیستی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرافراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه، خواهد گرفت و با هرگونه شرارت، در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6849718

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