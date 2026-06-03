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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

پرداخت ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اسکان موقت به آسیب‌دیدگان از جنگ در لرستان

پرداخت ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اسکان موقت به آسیب‌دیدگان از جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت به آسیب‌دیدگان از جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات اسکان موقت به خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان در لرستان، اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت در استان پرداخت شده است.

وی گفت: از مجموع ۲۰۲ متقاضی، تاکنون ۱۸۸ نفر معادل ۹۳ درصد، تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: بیشترین تعداد پرداختی مربوط به شهرستان خرم‌آباد با ۵۶ فقره و بروجرد با ۵۰ فقره است. پس از آن به ترتیب شهرستان‌های دورود با ۲۶ فقره، سلسله با ۲۲ فقره، پل‌دختر با ۱۳ فقره، کوهدشت با ۱۱ فقره و دلفان با ۱۰ فقره قرار دارند.

مجیدی، تأکید کرد: روند پرداخت تسهیلات اسکان موقت به سایر متقاضیان واجد شرایط بدون وقفه ادامه دارد.

کد مطلب 6849733

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