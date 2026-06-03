به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات اسکان موقت به خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان در لرستان، اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت در استان پرداخت شده است.

وی گفت: از مجموع ۲۰۲ متقاضی، تاکنون ۱۸۸ نفر معادل ۹۳ درصد، تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: بیشترین تعداد پرداختی مربوط به شهرستان خرم‌آباد با ۵۶ فقره و بروجرد با ۵۰ فقره است. پس از آن به ترتیب شهرستان‌های دورود با ۲۶ فقره، سلسله با ۲۲ فقره، پل‌دختر با ۱۳ فقره، کوهدشت با ۱۱ فقره و دلفان با ۱۰ فقره قرار دارند.

مجیدی، تأکید کرد: روند پرداخت تسهیلات اسکان موقت به سایر متقاضیان واجد شرایط بدون وقفه ادامه دارد.