به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات اسکان موقت به خانههای آسیبدیده از جنگ رمضان در لرستان، اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت در استان پرداخت شده است.
وی گفت: از مجموع ۲۰۲ متقاضی، تاکنون ۱۸۸ نفر معادل ۹۳ درصد، تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: بیشترین تعداد پرداختی مربوط به شهرستان خرمآباد با ۵۶ فقره و بروجرد با ۵۰ فقره است. پس از آن به ترتیب شهرستانهای دورود با ۲۶ فقره، سلسله با ۲۲ فقره، پلدختر با ۱۳ فقره، کوهدشت با ۱۱ فقره و دلفان با ۱۰ فقره قرار دارند.
مجیدی، تأکید کرد: روند پرداخت تسهیلات اسکان موقت به سایر متقاضیان واجد شرایط بدون وقفه ادامه دارد.
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