انتشار تصویر ویژه از رهبر انقلاب در کنار امام شهید به مناسبت عید غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر که ذیل عنوان «امام مجاهد شهید» در رسانه رهبر انقلاب اسلامی انتشار یافته، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب مشاهده می شوند.

رسانه رهبر انقلاب اسلامی همچنین بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ را در مورد حضرت آیت الله خامنه ای بازنشر کرده است.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای:«قائد شهید ما، مجاهدی خستگی‌ناپذیر و چون کوه استوار و محکم، و از عمق جان، مؤمن به وعده‌های الهی بودند.»

۲۰/فروردین/۱۴۰۵