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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹

یک تصادف در محور هراز ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت

یک تصادف در محور هراز ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت

ساری - مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه دلخراش برخورد خودروی نیسان با سواری ال ۹۰ در محدوده باغ صفا محور هراز خبر داد و گفت: این تصادف دو کشته و شش مصدوم بر جای گذاشت.

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر چهارشنبه گزارشی مبنی بر برخورد خودروی نیسان با ال ۹۰ در محدوده باغ صفا محور هراز از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) به پایگاه امداد و نجات کهرود اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کهرود با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. نجاتگران پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران تصریح کرد: این حادثه متأسفانه ۶ مصدوم و ۲ جان‌باخته داشت که مصدومان توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6849769

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