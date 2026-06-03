https://mehrnews.com/x3cdTG ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6849791 استانها همدان استانها همدان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۰ تجدید بیعت مردم فامنین با رهبر انقلاب در شب عید غدیر همدان-مردم مومن و انقلابی فامنین در شب عید غدیر با برپایی کاروان خودرویی باری دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند. دریافت 46 MB کد مطلب 6849791 کپی شد مطالب مرتبط جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم در گرگان جامعهای که غدیر را بفهمد،میتواند از آن برای اصلاح نگاه خود بهره ببرد غدیر؛ واقعهای فراتر از تاریخ با ابعاد کلامی و تمدنی برچسبها همدان تجمع مردمی عید سعید غدیرخم
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