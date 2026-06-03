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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۰

تجدید بیعت مردم فامنین با رهبر انقلاب در شب عید غدیر

تجدید بیعت مردم فامنین با رهبر انقلاب در شب عید غدیر

همدان-مردم مومن و انقلابی فامنین در شب عید غدیر با برپایی کاروان خودرویی باری دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

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کد مطلب 6849791

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