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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷

وافی: «ولایت فقیه» رمز ماندگاری و عزت انقلاب اسلامی است

وافی: «ولایت فقیه» رمز ماندگاری و عزت انقلاب اسلامی است

گرمسار- مدیر موسسه نهضت مردمی جمعیت، با تاکید بر اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، چیزی جز ولایت فقیه نیست، گفت: به برکت ولایت، ایران در زمره مقتدرترین کشورهای جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد وافی شامگاه چهارشنبه در تجمع «شب‌های اقتدار» مردم گرمسار در میدان امام(ره) ولایت فقیه را عامل ماندگاری انقلاب اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به ملت ایران عزت داد، افزود: شامگاه چهارشنبه در تجمع «شب‌های اقتدار» مردم گرمسار ملت ایران اسلامی در سایه ولایت و انقلاب بود که طی شد.

مدیر موسسه نهضت مردمی جمعیت با بیان اینکه نقش ولایت فقیه در شکل گیری انقلاب اسلامی محوری بود بیان کرد: رهبری امام خمینی(ره) به ملت ایران عزت بخشید

وافی با بیان اینکه فشارهای رژیم پهلوی و تشکیل ساواک هم نتوانست مسیر ملت ایران اسلامی و مبارزات را منحرف کند، گفت: مردم ایران به راه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اعتقاد و ایمان داشتند.

وی با بیان اینکه فشارهای رژیم پهلوی و تشکیل ساوا همه معادلات رژیم شاه و دشمنان ایران را به بن بست کشاند، افزود: امروز نیز شاهد هستیم که به عظمت ولایت فقیه، ایران اسلامی در زمره مقتدرترین کشورهای دنیا است

کد مطلب 6849798

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