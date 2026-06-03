https://mehrnews.com/x3cdVy ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6849834 استانها زنجان استانها زنجان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم در زنجان زنجان- جشن عید غدیر شامگاه چهارشنبه در نود و پنجمین شب تجمع مردم در زنجان برگزار شد. دریافت 75 MB کد مطلب 6849834 کپی شد مطالب مرتبط خوزنین در مسیر ایستادگی؛ نودوپنجمین شب حضور مردم به ثبت رسید میدان داری حماسی مردم میاندوآب در خیابان اسفرورین؛ نودوپنجمین شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی چشم به راه مهمونی غدیر
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