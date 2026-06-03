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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴

جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم در زنجان

جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم در زنجان

زنجان- جشن عید غدیر شامگاه چهارشنبه در نود و پنجمین شب تجمع مردم در زنجان برگزار شد.

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کد مطلب 6849834

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