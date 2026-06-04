به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ ابراهیم رحیمی، امام‌جمعه جاسک کهنه با اشاره به تأکید همیشگی امام(ره) بر وحدت اظهار داشت: اگر امروز می‌خواهیم در دنیا سربلند باشیم، باید همین اتحاد و همدلی را در کشورمان حفظ کنیم.

وی درباره اهمیت رابطه مردم با مسئولان و نیروهای امنیتی بیان کرد: امنیت و اقتدار امروز ایران، نتیجه همین پیوندی است که میان مردم و مسئولین وجود دارد. وقتی همه ما حول محور ولایت و با ایمان قلبی کنار هم هستیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند به کشورمان ضربه بزند؛ این همان میراث بزرگ امام است.

امام‌جمعه جاسک کهنه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تأکید کرد: درست است که سختی‌هایی وجود دارد، اما امام(ره) به ما یاد دادند که زیر بار زور نرویم. راه عزت و سربلندی، تکیه بر توان خودمان و روحیه جهادی است. مردم ما بارها ثابت کرده‌اند که با ایستادگی و غیرت، از هر تحریمی عبور می‌کنند.

شیخ رحیمی با تأکید بر نگاه امام به نقش مردم خاطرنشان کرد: از نظر امام(ره)، مردم ولی‌نعمتان انقلاب هستند، یعنی مسئولین موظف‌اند با تمام وجود برای حل مشکلات جامعه کار کنند. امید اجتماعی زمانی حفظ می‌شود که مردم حس کنند مسئولان با دلسوزی در حال خدمت به آن‌ها هستند و خودشان هم در تعیین سرنوشت کشورشان سهیم‌اند.

امام‌جمعه جاسک کهنه در پایان تصریح کرد: پیمودن راه امام(ره)، حرکت به سمت پیشرفت و اتحاد، تنها مسیری است که می‌تواند ما را به اهداف بلند انقلاب اسلامی برساند.