حماس: مقاومت فراتر از یک ساختار نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال» از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره گفت که مواضع و راهبردهای این جنبش را در قبال فرآیند مذاکرات و ماهیت مقاومت تبیین کرد.

نزال با رد شایعات مطرح‌شده پیرامون روند گفت‌وگوهای سیاسی اظهار کرد: حماس شرکت در مذاکرات قاهره را به تعویق نینداخته است، چراکه اساساً هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای برگزاری این نشست تعیین نشده بود.

وی با تأکید بر اینکه مسیر دیپلماسی در کنار میدان فعال است، افزود: گزینه سیاسی همچنان از طریق مذاکرات و تماس با طرف‌های ذی‌ربط، از جمله ایالات متحده، برقرار و پابرجا است.

این رهبر حماس در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی توانمندی‌های جریان مقاومت پرداخت و تصریح کرد: مقاومت هنوز برگ‌های برنده بسیار قدرتمندی در اختیار دارد و نمی‌توان مفاهیم و کارکرد آن را تنها به جنبش حماس محدود کرد.

نزال در پایان خاطرنشان کرد که دامنه و بستر مقاومت بسیار گسترده‌تر از ابعاد نظامی است و این جریان علاوه بر بخش نظامی، به شکل ریشه‌دار در حیطه های غیر نظامی، اجتماعی و سیاسی جامعه فلسطین نیز حضوری فعال دارد.