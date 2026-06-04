به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور،سید جواد حسینی در آیین افتتاح مراکز تخصصی توانبخشی و دندانپزشکی بنیاد نیکوکاری یاس فاطمهالنبی (فیاضبخش) که با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، مهدی جهانگیری مؤسس بانک گردشگری و رئیس گروه مالی گردشگری ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان و مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمهالنبی برگزار شد با تأکید بر اینکه امروز کشور در میدان جنگ روایتها قرار دارد، اظهار داشت: در حالی که جبهه مقابل با تمام توان تلاش میکند تا مردم ایران را مأیوس و رنجور نشان دهد، اما جوهره هویت ایرانی و صحنههایی که در جایجای وطن میبینیم، پاسخی کوبنده به این یاسآفرینیهاست.
عبور از دوران نگهداری به سمت توانمندسازی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید ادبیات رایج در حوزه خدمات اجتماعی تغییر یابد، تصریح کرد: از مجموعه بنیاد یاس تقاضا دارم واژه "نگهداری" را از دایره واژگان خود حذف کنند؛ چرا که ما از دوره نگهداریِ صرف، عبور کردهایم. امروز آنچه در این مجموعه شاهد هستیم، یک فرایند استانداردِ ترکیبی از توانمندسازی، آموزش، پرورش و توانبخشی است.
حسینی افزود: زمانی که ما خدماتی همچون موسیقیدرمانی، نمایشدرمانی، خانه هنر، خانه بازی و خدمات تخصصی دندانپزشکی را در کنار هم و با استانداردهای بالای نیروی انسانی و تجهیزات میبینیم، یعنی به مرحله بلوغ در فرایندهای توانمندسازی رسیدهایم. این مجموعه، فراتر از یک مرکز خدماتی، یک نمونه ملی برای گسترش در سراسر کشور است که استانداردهای آن مبتنی بر تجربیات جهانی و حرفهای تنظیم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به خانوادههایی که در عرصههای مختلف برای اعتلای ایران گام برمیدارند، گفت: باعث افتخار ماست که در ایرانی زندگی میکنیم که انسانهای شریفی در آن پرورش یافتهاند. خانواده جهانگیری هم در عرصه دفاع از وطن پیشگام بودهاند و هم امروز در عرصههای سازندگی کشور و مسئولیتهای اجتماعی میدرخشند. این نوع همافزایی میان توسعه اقتصادی و اقدامات خیرخواهانه، مصداق بارز هویت پویای ایرانی است.
حسینی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی استان کرمان بیان کرد: به مردم شریف کرمان تبریک میگویم که از وجود استانداری توسعهگرا و همهجانبهنگر همچون دکتر طالبی بهرهمند هستند. سازمان بهزیستی کشور با افتخار در کنار این تیم مدیریتی خواهد بود تا تجربیات موفقِ این استان در حوزه توانمندسازی، به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: ما به وجود چنین سرمایههای انسانی و اجتماعی در کرمان میبالیم و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت باشیم.
ظرفیت خیرین موتور پیشران توسعه خدمات بهزیستی است
شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اقدامات تحولی بنیاد نیکوکاری یاس فاطمهالنبی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد.
حسنپور با اشاره به رویکرد تحولی دولت جدید و مدیریت توسعهگرای استاندار کرمان، خطاب به رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در دولت جدید باید به این باور برسیم که مسیر توسعه، تنها از مسیر اعتماد به مردم و بخش خصوصی میگذرد. از ریاست محترم سازمان بهزیستی درخواست دارم با تسهیل امور و تفویض اختیارات به خیریهها و مجموعههایی که امتحان خود را به خوبی پس دادهاند، زمینه واگذاری حداکثری خدمات را فراهم کنند تا باری از دوش دولت برداشته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد بنیاد یاس فاطمهالنبی را الگویی برای کشور خواند و گفت: اقدامات این بنیاد تنها محدود به یک مرکز نیست؛ بلکه زنجیرهای از خدمترسانی است که از ساخت مجتمعهای آموزشی و ورزشی در مناطق محروم گرفته تا اقدامات جهادی در دوران کرونا و احداث بزرگترین مجتمع توانسازی در زندان کرمان به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع را شامل میشود.
وی افزود: اینکه امروز شاهد هستیم مجموعهای با بهرهگیری از توان خیران، ۲۰ کارگاه آموزشی و تولیدی را در زندان برای بازپروری زندانیان فعال کرده و یا در ماه رمضان امسال با توزیع ۱۵ میلیارد تومان بسته معیشتی در کرمان به میدان آمده، نشاندهنده یک الگوی موفق در کاهش آسیبهای اجتماعی است که باید برای مردم بهدرستی روایت شود.
تأکید بر تداوم نگاه حمایتی
حسنپور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح پروژههای آتی این بنیاد از جمله مدرسه «کیمیا» و مراکز خدمات کودک و نوجوان، خاطرنشان کرد: این مراکز تخصصی دندانپزشکی و توانبخشی، گوشهای از زنجیره بزرگ خدمات این بنیاد است. انتظار داریم مسئولان استانی و کشوری با حمایت ویژه از این نهادهای مردمی، مسیر توسعه این خدمات را هموارتر کنند تا بتوانیم شاهد لبخند رضایت بر لبان مددجویان و افراد دارای معلولیت باشیم.
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