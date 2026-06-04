به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم با اعطای پنج روز مرخصی به مددجویان واجد شرایط زندانهای گرگان و گنبدکاووس موافقت کرد.
وی با بیان اینکه این مرخصی در چارچوب ضوابط قانونی اعطا میشود، افزود: محکومان جرایم سرقت، اراذل و اوباش و همچنین محکومان جرایم خشن و امنیتی مشمول این مرخصی نخواهند شد.
دادستان مرکز استان گلستان همچنین به قضات ناظر زندانهای گرگان و گنبدکاووس دستور داد وضعیت محکومانی که کمتر از چهار ماه تا پایان دوران محکومیت آنان باقی مانده است، مورد بررسی قرار گیرد.
رزاقینژاد اظهار کرد: در صورت احراز شرایط قانونی، برای این دسته از محکومان اقدامات لازم به منظور بهرهمندی از مرخصی پایان حبس و تسریع در فرآیند بازگشت آنان به جامعه انجام خواهد شد.
وی هدف از این اقدام را بهرهمندی زندانیان واجد شرایط از فرصت حضور در کنار خانواده در ایام عید سعید غدیر خم و اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاحی دستگاه قضایی عنوان کرد.
نظر شما