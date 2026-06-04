حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از چند حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب و شرق لبنان خبر دادند.



خبرنگار الجزیره گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی شهرک زبدین و اطراف شهرک میفدون در شهر النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.



بر اساس این گزارش، شهرک معروب در شهر صور در جنوب لبنان نیز هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.



در شرق لبنان، شهرک سحمر در بقاع غربی هدف پنج حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به شهرک سحمر در بقاع غربی در شرق این کشور، یک شهید و ۴ زخمی برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، این حملات مناطقی در شهرک سحمر را هدف قرار داد و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

خبرنگار الجزیره همچنین از حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک تبنین در شهر بنت ‌جبیل در جنوب لبنان خبر داد.