ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ یک امدادگر شهید و یک نفر زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که به دنبال حمله مستقیم رژیم اسرائیل به یک تیم امدادی در شهرک «زبدین» در جنوب این کشور، یک امدادگر به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است.

همزمان، شبکه المیادین از حمله هوایی اسرائیل به شهرک «کفردونین» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش صهیونیستی نیز شهرک‌های «دیرکیفا»، «المنصوری» و «مجدل زون» در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

همچنین در ادامه حملات، جنگنده‌های رژیم اسرائیل اطراف بیمارستان «راغب حرب» در شهرک «تول» واقع در شهرستان نبطیه را بمباران کردند.

شبکه المیادین همچنین از حمله هوایی دیگری به شهرک «تولین» در جنوب لبنان خبر داد.