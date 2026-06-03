شکار پهپادهای حزب الله؛ ۱۲ نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه «کان» رژیم صهیونیستی اعلام کرده است در روزهای اخیر، حملات پهپادهای انتحاری حزب‌الله که در ساعات شب به پرواز درآمده‌اند، به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر منجر شده است.

بر اساس این گزارش، این پهپادها در عملیات‌های شبانه علیه نیروهای ارتش رژیم اسرائیل به کار گرفته شده‌اند و تلفات قابل توجهی در میان نظامیان این رژیم برجای گذاشته‌اند.

در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از رؤسای مقامات محلی شمال اعلام کرد: ما به حال خود رها شده‌ایم و کابینه نتانیاهو کاملاً از آنچه در اینجا می‌گذرد، بی‌خبر است.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰ تن در حملات حزب الله زخمی شدند که برای درمان به بیمارستان های این رژیم مراجعه کردند.

در همین حال، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف جنوب‌شرقی شهرک «یحمر الشقیف» در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان افزود که این حمله به وارد آمدن تلفات و زخمی شدن شماری از نیروهای صهیونیست منجر شده است.