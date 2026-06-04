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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

دیدار وزیر محیط زیست تاجیکستان و معاون رئیس‌جمهور ایران

دیدار وزیر محیط زیست تاجیکستان و معاون رئیس‌جمهور ایران

در حاشیه اجلاس تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در شهر سمرقند ازبکستان، وزیر محیط زیست تاجیکستان و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه اجلاس تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در شهر سمرقند ازبکستان، بهادر شیرعلی‌زاده، وزیر محیط زیست تاجیکستان و شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، وزیر محیط زیست تاجیکستان ضمن ابراز علاقه به توسعه همکاری‌های محیط زیستی میان دو کشور، آمادگی خود را برای پذیرش کارشناسان و متخصصان حوزه تنوع زیستی به منظور حضور در تاجیکستان، بازدید از فعالیت‌های مرتبط و تبادل تجربیات اعلام کرد.

در ادامه، انصاری به موضوعات مشترک همکاری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز مواضع همسوی دو کشور اشاره نمود و تأکید کرد که دو کشور می‌توانند در زمینه‌های حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از حیات وحش و گونه های در معرض خطر، پایش آلاینده ها همکاری موثری داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور ایران همچنین به کنوانسیون مربوط به پلاستیک اشاره کرد و امکان همکاری مشترک دو کشور در این زمینه را مطرح کرد.

کد مطلب 6850114

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