به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه اجلاس تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در شهر سمرقند ازبکستان، بهادر شیرعلی‌زاده، وزیر محیط زیست تاجیکستان و شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، وزیر محیط زیست تاجیکستان ضمن ابراز علاقه به توسعه همکاری‌های محیط زیستی میان دو کشور، آمادگی خود را برای پذیرش کارشناسان و متخصصان حوزه تنوع زیستی به منظور حضور در تاجیکستان، بازدید از فعالیت‌های مرتبط و تبادل تجربیات اعلام کرد.

در ادامه، انصاری به موضوعات مشترک همکاری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز مواضع همسوی دو کشور اشاره نمود و تأکید کرد که دو کشور می‌توانند در زمینه‌های حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از حیات وحش و گونه های در معرض خطر، پایش آلاینده ها همکاری موثری داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور ایران همچنین به کنوانسیون مربوط به پلاستیک اشاره کرد و امکان همکاری مشترک دو کشور در این زمینه را مطرح کرد.