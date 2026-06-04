پاسخ به انتقادات درمورد سفر یکی از مسئولان منطقه آزاد اروند در طول جنگ

جبار سالم پور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند هفته پیش از آغاز جنگ و بر اساس برنامه ‌ریزی قبلی، از مرخصی قانونی خود استفاده کردم و قرار بود مدتی خارج از کشور حضور داشته باشد. با شروع جنگ و شرایط بحرانی ایجاد شده، پروازها لغو شد و بسیاری از مسیرهای ارتباطی و تماس با اختلال جدی مواجه شدند. موضوعی که برای من نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرد.

وی افزود: در آن روزها نه تنها از وضعیت خانواده خود اطلاع دقیقی نداشتم بلکه مانند بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، فشار روحی و نگرانی شدیدی را تجربه می‌کردم. این در حالی است که خانواده ام در خارج از کشور حضور نداشتند و در داخل ایران به سر می‌بردند.

سالم پور با اشاره به شرایط خانوادگی ایجاد شده برای خودش در طول جنگ رمضان گفت: پسرم در حال گذراندن خدمت سربازی بود و در مجموعه ارتش خدمت می‌کرد. وی در زمان حمله به یگان خود در محل حضور داشته و همین مسئله نگرانی ‌های ما را دو چندان کرده بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی روایت ‌ها به شرایط جسمی و بیماری من نیز توجه نشده است. در طول این سفر با مشکلات جسمانی مواجه شدم و شرایط درمانی خاصی را پشت سر گذاشت که اطلاع از آن می‌تواند به درک بهتر وضعیت کمک کند.

سالم پور تصریح کرد: مهم ‌ترین پرسش این است که آیا در دوران مرخصی من خللی در انجام ماموریت‌ های معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ایجاد شد؟ واقعیت این است که با درایت مدیران و همکاران این معاونت، تمامی امور طبق روال دنبال شد و برنامه‌ها و ماموریت ‌ها بدون وقفه پیش رفت. به گونه‌ای که خلا مدیریتی یا کم‌کاری محسوسی در مجموعه مشاهده نشد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ارزیابی سالانه خود از معاونت های فرهنگی مناطق آزاد بابت فعالیت‌های خوب صورت گرفته از عملکرد معاونت فرهنگی اروند تقدیر کرده‌است.

وی در پایان تاکید کرد: قضاوت درباره افراد باید با در نظر گرفتن همه ابعاد و شرایط صورت گیرد. من در شرایطی خارج از کشور حضور داشتم که سفرم پیش از وقوع جنگ برنامه ‌ریزی شده بود و اتفاقات پس از آغاز بحران، شرایطی خارج از اراده و اختیارم را رقم زد.