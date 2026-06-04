به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات شایسته در این ایام اظهار کرد: در راستای برگزاری باشکوه مراسم ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب، جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بسیج تمامی ظرفیت‌های لجستیکی و انسانی، تدابیر ویژه‌ای را برای مدیریت حوادث احتمالی اتخاذ کرده است.

وی با بیان جزئیات اقدامات صورت گرفته افزود: در حال حاضر ۴۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری در سطح استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا با کمترین زمان پاسخگویی به حوادث احتمالی اعزام شوند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان همچنین ۳۱ شعبه و دفتر نمایندگی این جمعیت در سراسر استان برای ارائه خدمات پشتیبانی در حالت آماده‌باش عملیاتی به سر می‌برند.

مومنی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ضریب امنیت و سرعت در امدادرسانی، تیم‌های عملیاتی با تجهیزات کامل در مراکز امدادی مستقر شده‌اند و یک هزار و ۳۷۰ نفر از نجاتگران مجرب و آموزش‌دیده استان آماده ارائه خدمات تخصصی به هموطنان هستند.

وی با اشاره به تأمین امکانات لجستیکی اظهار کرد: پایگاه‌های امدادی برای اسکان اضطراری زائران تجهیز شده‌اند و ۵۰ دستگاه آمبولانس و ۴۵ دستگاه خودروی نجات با هدف پشتیبانی میدانی در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر شده‌اند تا با بهره‌گیری از حداکثر توان، سفری ایمن و مراسمی آرام برای هم‌وطنان فراهم شود.