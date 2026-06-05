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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

عملیات ۶ ساعته نجات جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات «دره قایم‌شو» مهریز

عملیات ۶ ساعته نجات جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات «دره قایم‌شو» مهریز

یزد - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد از نجات یک جوان ۲۶ ساله که در ارتفاعات دره «قایم‌شو» شهرستان مهریز مفقود شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی‌فر اظهار کرد: شب گذشته پس از اعلام مفقودی یک جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات منطقه مهریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال‌احمر استان، بلافاصله تیم‌های امدادی تیم واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات که از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد، تیم واکنش سریع هلال‌احمر به همراه تیم پشتیبان شهرستان مهریز و یک بلد محلی در منطقه صعب‌العبور و صخره‌ای دره «قایم‌شو» عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

طباطبایی‌فر ادامه داد: پس از چندین ساعت جست‌وجو در ارتفاعات نیروهای امدادی موفق شدند فرد مفقودشده را که دچار مصدومیت شده بود پیدا کنند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان یزد تصریح کرد: نجاتگران پس از فیکس کردن مصدوم و انتقال او با استفاده از بسکت از مسیر کوهستانی به پایین ارتفاعات، وی را برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات امداد و نجات که حدود ۶ ساعت به طول انجامید، ساعت ۲:۳۰ بامداد با انتقال مصدوم و تحویل وی به عوامل اورژانس و نیروی انتظامی خاتمه یافت.

کد مطلب 6850802

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