به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در واکنش به انتشار عکس‌هایی از فرودگاه کویت که ادعا می‌کند پهپاد ایرانی به آن اصابت کرده است، تاکید کرد: این تصاویر، صحنه‌سازی دروغین دشمن است.

وی در این باره توضیح داد: پرتاب پهپادهای هوافضای سپاه به سوی اهداف آمریکایی در کویت، در نیمه شب و اصابت هم در نیمه شب (و در تاریکی هوا) صورت گرفته است درحالی که در فیلم و عکسهای ادعایی که از پهپاد در فرودگاه منتشر شده، هوا کاملاً روشن و مربوط به روز است.

این منبع نظامی تاکید کرد: فاصله «هدف» پهپادهای هوافضای سپاه تا فرودگاه کویت بیش از ۴۰ کیلومتر است و این نیز نشان می‌دهد که اصابت به فرودگاه کویت ارتباطی به پهپادهای ایران ندارد.

