  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

تصاویر اصابت پهپاد ایرانی به فرودگاه کویت صحنه‌سازی دروغین دشمن است

تصاویر اصابت پهپاد ایرانی به فرودگاه کویت صحنه‌سازی دروغین دشمن است

یک منبع آگاه در واکنش به انتشار عکس‌هایی از فرودگاه کویت که ادعا می‌کند پهپاد ایرانی به آن اصابت کرده است، تاکید کرد: این تصاویر، صحنه‌سازی دروغین دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در واکنش به انتشار عکس‌هایی از فرودگاه کویت که ادعا می‌کند پهپاد ایرانی به آن اصابت کرده است، تاکید کرد: این تصاویر، صحنه‌سازی دروغین دشمن است.

وی در این باره توضیح داد: پرتاب پهپادهای هوافضای سپاه به سوی اهداف آمریکایی در کویت، در نیمه شب و اصابت هم در نیمه شب (و در تاریکی هوا) صورت گرفته است درحالی که در فیلم و عکسهای ادعایی که از پهپاد در فرودگاه منتشر شده، هوا کاملاً روشن و مربوط به روز است.

این منبع نظامی تاکید کرد: فاصله «هدف» پهپادهای هوافضای سپاه تا فرودگاه کویت بیش از ۴۰ کیلومتر است و این نیز نشان می‌دهد که اصابت به فرودگاه کویت ارتباطی به پهپادهای ایران ندارد.

کد مطلب 6850178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها