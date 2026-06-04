البرز در سوگ امام خمینی(ره) و جشن غدیر یکپارچه شد

داوود شمس رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، عید وصایت و ولایت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، و نیز گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و شصت‌وسومین سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد، اظهار کرد: مردم مؤمن و انقلابی استان البرز همزمان با سراسر کشور، با حضور پرشور در مراسم باشکوه عید غدیر، بار دیگر ارادت خود را به فرهنگ ولایت و امامت به نمایش گذاشتند.



وی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت امام راحل(ره) افزود: امروز نیز با محوریت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان البرز، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام عاشقان حضرت امام(ره) به مرقد مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شد تا مردم ولایتمدار البرز در مراسم محوری سالگرد ارتحال آن حضرت حضور یابند.



شمس ادامه داد: آیین‌های تکریم و تعظیم بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی، بقاع متبرکه و همچنین در شهرها و شهرستان‌های استان البرز برگزار می‌شود و این برنامه‌ها امشب نیز با حضور گسترده مردم ادامه خواهد داشت.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه مردم ایران اسلامی همچنان در صحنه پاسداری از آرمان‌های انقلاب حضور دارند، خاطرنشان کرد: بیش از سه ماه است که ملت شریف ایران در میدان دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون‌خواهی شهدای جبهه مقاومت حضوری آگاهانه و پرشور داشته‌اند و این روحیه انقلابی در استان البرز نیز به‌خوبی مشهود است.



وی تصریح کرد: مرکز استان البرز کلانشهر کرج، نیز امشب در تمامی تجمعات شبانه و به‌ویژه در مراسم محوری بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) صحنه تجلیل و تکریم از بنیان‌گذار نهضت اسلامی خواهد بود و در این مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت شعارها، مدیحه‌سرایی مادحین اهل‌بیت(ع) و سخنرانی ویژه پیش‌بینی شده است.



شمس در پایان از مردم ولایتمدار استان البرز برای حضور در این آیین‌های معنوی و انقلابی قدردانی کرد و گفت: این حضور نشانه‌ای روشن از وفاداری مردم به ولایت، انقلاب اسلامی و راه امام راحل(ره) است.