  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

تعزیرات با گران‌فروشی و احتکار برخورد می‌کند؛اختیارات جدید برای بازار

تعزیرات با گران‌فروشی و احتکار برخورد می‌کند؛اختیارات جدید برای بازار

اصفهان -قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با اتکا به اختیارات تازه و ضمانت‌اجراهای قوی‌تر، مقابله با گران‌فروشی، احتکار، تقلب در کسب و عدم عرضه کالا را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زاقلی بعدازظهر پنجشنبه در سفر به استان اصفهان با اشاره به مأموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گران‌فروشی، تقلب در کسب، عدم ارائه و عرضه کالا و احتکار تز جمله تخلفاتی است که رسیدگی به آن‌ها بر عهده این سازمان قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این تخلفات، ضمانت‌اجراهای بسیار خوبی در اختیار تعزیرات قرار گرفته، افزود: این ظرفیت‌ها به‌ویژه پس از مصوبه سران قوا تقویت شده و زمینه برخورد مؤثرتر با متخلفان را فراهم کرده است.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: همکاران ما با استفاده از این ابزارهای قانونی، در حال تنظیم بازار و کنترل تخلفات اقتصادی هستند تا قانون و مقررات در بازار بیش از گذشته رعایت شود.

زاقلی با این موضع‌گیری، عملاً بر تشدید نظارت‌ها و برخوردهای بازدارنده علیه متخلفان اقتصادی تأکید کرد؛ موضوعی که در شرایط نوسان بازار، پیام روشنی برای فعالان متخلف و سودجویان به همراه دارد.

کد مطلب 6850237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها