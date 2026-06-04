به گزارش خبرنگار مهر، عباس زاقلی بعدازظهر پنجشنبه در سفر به استان اصفهان با اشاره به مأموریتهای سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گرانفروشی، تقلب در کسب، عدم ارائه و عرضه کالا و احتکار تز جمله تخلفاتی است که رسیدگی به آنها بر عهده این سازمان قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این تخلفات، ضمانتاجراهای بسیار خوبی در اختیار تعزیرات قرار گرفته، افزود: این ظرفیتها بهویژه پس از مصوبه سران قوا تقویت شده و زمینه برخورد مؤثرتر با متخلفان را فراهم کرده است.
قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: همکاران ما با استفاده از این ابزارهای قانونی، در حال تنظیم بازار و کنترل تخلفات اقتصادی هستند تا قانون و مقررات در بازار بیش از گذشته رعایت شود.
زاقلی با این موضعگیری، عملاً بر تشدید نظارتها و برخوردهای بازدارنده علیه متخلفان اقتصادی تأکید کرد؛ موضوعی که در شرایط نوسان بازار، پیام روشنی برای فعالان متخلف و سودجویان به همراه دارد.
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