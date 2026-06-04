رکوردشکنی ۲۳ میلیون تنی عملیات بندری هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان با اشاره به برگزاری روزانه این جلسات از ابتدای جنگ تحمیلی سوم (رمضان) اظهار داشت: با هماهنگی و پیگیری مستمر، موفق شدیم عملیات بندری و گمرکی استان را به میزان ۲۳ میلیون تن کالا انجام دهیم که یک رکورد بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی با ارائه جزئیات دقیق از این آمار افزود: از این میزان، بیش از ۹ میلیون تن کالا از استان خارج و به سایر نقاط کشور انتقال یافته است. از این میزان خروجی، ۷ میلیون تن مربوط به تولیدات خود استان و مابقی کالاهایی بوده که از درب بنادر و گمرکات استان ترخیص و خارج شده است.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی و امنیت غذایی هرمزگان تصریح کرد: همچنین بیش از ۳ میلیون تن کالا از درب گمرکات استان خارج و مستقیماً به سایر نقاط کشور ارسال شده است.

علیمرادی در ادامه با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص نوسانات قیمت مرغ، از کاهش محسوس قیمت این کالای اساسی در استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قرارگاه اقتصادی استان، موفق شدیم قیمت مرغ را بین ۱۷ تا ۱۸ درصد کاهش دهیم که الحمدلله رضایت نسبی مردم را نیز به دنبال داشته است.

وی در خصوص وضعیت ذخایر استراتژیک استان نیز خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دستورالعمل مرکزی استان‌ها را به تأمین سه ماه ذخیره استراتژیک مکلف کرده، اما هرمزگان به عنوان یک استان مرزی و با بهره‌گیری از ظرفیت مرزی خود، ذخایر را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی و امنیت غذایی هرمزگان با اعلام خبر خوش تأمین شش ماهه ذخایر استراتژیک افزود: در حال حاضر در زمینه برنج، گندم (با بهره‌مندی از فصل برداشت خود استان)، مرغ و گوشت منجمد، ذخایر استراتژیک استان به میزان شش ماه تأمین و تعبیه شده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم جلسات روزانه قرارگاه اقتصادی استان تأکید کرد: پایش مستمر وضعیت کالاهای اساسی، تسهیل روند ترخیص و خروج کالا از گمرکات و حمایت از تولیدات داخلی استان به صورت روزانه دنبال می‌شود.