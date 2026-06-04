به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی، از اقدامات گسترده این شرکت برای تأمین برق پایدار موکبها و ایستگاههای صلواتی برپا شده به مناسبت عید سعید غدیر خم در سراسر استان خبر داد.
اقدامات شرکت توزیع برق برای تأمین برق موکبها
جمشیدی با تبریک عید بزرگ ولایت و امامت اظهار داشت: همزمان با برگزاری ویژهبرنامههای عید غدیر خم و استقرار موکبهای مردمی در سطح استان، شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بسیج امکانات و نیروهای عملیاتی، نسبت به تأمین برق مورد نیاز این موکبها اقدام کرده تا مراسمهای مذهبی و مردمی در فضایی ایمن و بدون مشکل برگزار شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: اکیپهای فنی و عملیاتی شرکت در تمامی شهرستانهای استان، ضمن بازدید و بررسی وضعیت تأسیسات برق محل برگزاری مراسمها، اقدامات لازم برای تأمین برق مطمئن، رفع نواقص احتمالی شبکه و ایجاد انشعابات موقت مورد نیاز را انجام دادهاند.
جمشیدی با اشاره به اهمیت خدماترسانی مناسب در مناسبتهای مذهبی گفت: تأمین برق پایدار برای موکبها، ایستگاههای فرهنگی، محلهای برگزاری جشنها و اجتماعات مردمی از جمله مأموریتهای مهم شرکت در ایام عید غدیر بوده و همکاران ما به صورت آمادهباش کامل در سطح استان حضور دارند.
نظارت مستمر بر شبکههای توزیع برق و استقرار نیروهای فنی در نقاط پرتردد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی انجام شده، نظارت مستمر بر شبکههای توزیع برق در محلهای برگزاری مراسمها و استقرار نیروهای فنی در نقاط پرتردد، تلاش شده است خدمات برقرسانی با بالاترین سطح کیفیت و پایداری ارائه شود.
جمشیدی در پایان ضمن قدردانی از همکاری هیئتهای مذهبی، برگزارکنندگان مراسمها و شهروندان، تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان خدمترسانی به مردم در مناسبتهای ملی و مذهبی را افتخاری بزرگ میداند و تمام توان خود را برای تأمین برق مطمئن و پایدار در این ایام به کار گرفته است تا جشنهای باشکوه عید غدیر در سراسر استان با آرامش و بدون دغدغه برگزار شود.
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