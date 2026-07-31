تعیین تکلیف اراضی مستحدث ساحلی تنکابن وارد مرحله اجرایی شد

سید فرشید موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، فنی و حقوقی، نخستین آگهی تشخیص موضوع تبصره یک ماده‌های ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی در حوزه شهرستان تنکابن صادر و به امضای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رسید.

وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن انجام شده است، افزود: اراضی ایجادشده در اثر پسروی آب دریای خزر پس از طی مراحل قانونی، به محدوده حریم ۶۰ متری دریا که پیش‌تر تثبیت مالکیت شده بود، الحاق خواهد شد.

موسوی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف اراضی مستحدث ساحلی تصریح کرد: شناسایی و تثبیت حدود قانونی این اراضی، نقش مهمی در جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، کاهش تعارضات ملکی، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از عرصه‌های ملی و ساحلی دارد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ادامه داد: همزمان با اقدامات ثبتی و حقوقی، برنامه‌های حفاظتی و زیست‌محیطی از جمله ایجاد کمربند سبز ساحلی و توسعه پوشش گیاهی بومی نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن تثبیت خاک و کاهش فرسایش، پایداری اکولوژیک سواحل تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، فنی، حقوقی و اجرایی، روند شناسایی، تثبیت و حفاظت از اراضی ساحلی را با جدیت دنبال می‌کند و اجرای این فرآیند در تنکابن، نقطه آغاز ساماندهی قانونی اراضی مستحدث ساحلی در غرب مازندران به شمار می‌رود.