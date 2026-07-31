استقرار بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی مهران اظهار کرد: اقدامات بزرگ و زیربنایی در استان ایلام، از توسعه راه‌ها تا ایجاد سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌خوبی نمایان است و این تلاش‌ها نشان می‌دهد کارهای اساسی و ماندگاری برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد زائران اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند، افزود: بخش عمده‌ای از بازگشت زائران نیز از همین مرز انجام می‌شود و این حجم گسترده تردد، مسئولیت دستگاه‌های خدمت‌رسان را دوچندان کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: استان ایلام با وجود ظرفیت‌های محدود، میزبان میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و هر میزان خدمت و سرمایه‌گذاری در این استان، در واقع خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) محسوب می‌شود.

میعادفر با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس کشور گفت: میانگین عمر بسیاری از آمبولانس‌های موجود به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده و این موضوع در برخی مأموریت‌ها موجب بروز مشکلات و کاهش کیفیت خدمات می‌شود، از این رو نوسازی ناوگان یکی از اولویت‌های سازمان اورژانس است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های چندماهه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و هماهنگی‌های انجام‌شده با استاندار ایلام، شرایط ویژه‌ای برای این استان در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید با مدل‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تا پیش از پایان سال به ناوگان اورژانس ایلام افزوده شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: تصویب منطقه آزاد مهران نیز می‌تواند روند تأمین خودروهای امدادی را تسهیل و زمان ورود این آمبولانس‌ها را کوتاه‌تر کند و سازمان اورژانس نیز تمام تلاش خود را برای تأمین اعتبارات لازم به کار خواهد گرفت.

میعادفر با تأکید بر اینکه مردم ایلام شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: امیدواریم سال آینده در ایام اربعین، ناوگان نوسازی‌شده اورژانس ایلام با توان بیشتر در خدمت زائران سراسر کشور باشد.

وی عنوان کرد: در مرز مهران، بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس، ۴۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ فروند بالگرد، ۳۰ دستگاه موتورلانس و ۱۱۸ بیمارستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مرخصی تمامی نیروها لغو شده است.

وی افزود که با وجود تردد بیش از ۵۰ درصد از زائران از مرز مهران، خدمات درمانی و بهداشتی با استفاده از زیرساخت‌های مناسب استان ایلام با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه می‌شود.

وی افزود:این خدمات‌رسانی با هدف کاهش حوادث، ارتقای ایمنی زائران و تسهیل تردد تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت و پس از آن نیز برای پوشش مراسم ۲۸ صفر با آمادگی کامل تداوم می‌یابد.