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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

استقرار بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در مرزهای کشور

استقرار بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در مرزهای کشور

ایلام - رئیس سازمان اورژانس کشور از استقرار بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در مرزهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی مهران اظهار کرد: اقدامات بزرگ و زیربنایی در استان ایلام، از توسعه راه‌ها تا ایجاد سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌خوبی نمایان است و این تلاش‌ها نشان می‌دهد کارهای اساسی و ماندگاری برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد زائران اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند، افزود: بخش عمده‌ای از بازگشت زائران نیز از همین مرز انجام می‌شود و این حجم گسترده تردد، مسئولیت دستگاه‌های خدمت‌رسان را دوچندان کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: استان ایلام با وجود ظرفیت‌های محدود، میزبان میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و هر میزان خدمت و سرمایه‌گذاری در این استان، در واقع خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) محسوب می‌شود.

میعادفر با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس کشور گفت: میانگین عمر بسیاری از آمبولانس‌های موجود به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده و این موضوع در برخی مأموریت‌ها موجب بروز مشکلات و کاهش کیفیت خدمات می‌شود، از این رو نوسازی ناوگان یکی از اولویت‌های سازمان اورژانس است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های چندماهه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و هماهنگی‌های انجام‌شده با استاندار ایلام، شرایط ویژه‌ای برای این استان در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید با مدل‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تا پیش از پایان سال به ناوگان اورژانس ایلام افزوده شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: تصویب منطقه آزاد مهران نیز می‌تواند روند تأمین خودروهای امدادی را تسهیل و زمان ورود این آمبولانس‌ها را کوتاه‌تر کند و سازمان اورژانس نیز تمام تلاش خود را برای تأمین اعتبارات لازم به کار خواهد گرفت.

میعادفر با تأکید بر اینکه مردم ایلام شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: امیدواریم سال آینده در ایام اربعین، ناوگان نوسازی‌شده اورژانس ایلام با توان بیشتر در خدمت زائران سراسر کشور باشد.

وی عنوان کرد: در مرز مهران، بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس، ۴۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ فروند بالگرد، ۳۰ دستگاه موتورلانس و ۱۱۸ بیمارستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مرخصی تمامی نیروها لغو شده است.

وی افزود که با وجود تردد بیش از ۵۰ درصد از زائران از مرز مهران، خدمات درمانی و بهداشتی با استفاده از زیرساخت‌های مناسب استان ایلام با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه می‌شود.

وی افزود:این خدمات‌رسانی با هدف کاهش حوادث، ارتقای ایمنی زائران و تسهیل تردد تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت و پس از آن نیز برای پوشش مراسم ۲۸ صفر با آمادگی کامل تداوم می‌یابد.

کد مطلب 6904573

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