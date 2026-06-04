به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی، گفت: زیرمیزی پدیده‌ای است که معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که پزشک یا کادر درمانی اقدام پزشکی، کار درمانی یا عمل جراحی خاصی را برای بیمار انجام می‌دهد البته این مسئله به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیم‌پذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وظیفه ما به عنوان قانون‌گذار و ناظر، حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی و تخلف در حوزه سلامت است بر همین اساس، کمیته‌ای برای بررسی ابعاد، علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پدیده زیرمیزی تشکیل شد.

علیمردانی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام شده، گفت: یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده می‌تواند زیاده‌خواهی برخی افراد باشد، اما عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند که از جمله می‌توان به نامتناسب بودن تعرفه‌های پزشکی و کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه پزشکی اشاره کرد.

وی افزود: در دوره‌هایی که تعرفه‌های پزشکی متناسب‌تر بود و قدرت خرید پزشکان در سطح مطلوبی قرار داشت، علی‌رغم اینکه مبالغ دریافتی بسیار کمتر از امروز بود، پدیده زیرمیزی تقریباً وجود نداشت و میزان آن به کمتر از یک درصد می‌رسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرد: البته هیچ‌یک از این مسائل نمی‌تواند توجیهی برای دریافت زیرمیزی باشد و به هیچ عنوان نباید از این شرایط برای تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به مردم سوءاستفاده شود. دریافت زیرمیزی تخلف است و باید با آن برخورد شود.

وی در ادامه یکی از مهم‌ترین موانع مقابله با این پدیده را عدم ثبت شکایت از سوی افراد آسیب‌دیده دانست و گفت: مشکل اصلی در مسیر ریشه‌کن کردن زیرمیزی این است که بسیاری از بیمارانی که متضرر می‌شوند، شکایت رسمی مطرح نمی‌کنند در حالی که اگر شکایت صورت گیرد، سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضا با جدیت موضوع را پیگیری خواهند کرد و امکان برخورد قانونی با متخلفان وجود دارد.

علیمردانی یادآور شد: یکی از پیشنهادهایی که بنده نیز در قالب طرحی ارائه کرده‌ام، مربوط به تسهیل اثبات این تخلفات است، در حال حاضر نباید اثبات ادعا صرفاً محدود به اسناد کتبی مانند چک، فیش واریز یا رسید کارت‌خوان باشد، زیرا بسیاری از این تخلفات به شیوه‌هایی انجام می‌شود که سند مالی مستقیمی از آن باقی نمی‌ماند.

وی افزود: در این طرح پیشنهاد شده است که قضات بتوانند علاوه بر اسناد کتبی، از سایر روش‌های اثبات دعوا از جمله شهادت شهود، تحقیقات محلی، بررسی قرائن و سایر ادله قانونی نیز برای کشف حقیقت استفاده کنند تا مسیر برخورد با دریافت‌کنندگان زیرمیزی تسهیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به برخی نگرانی‌ها مبنی بر اینکه برخورد با زیرمیزی ممکن است موجب کاهش انگیزه پزشکان یا خروج آنان از چرخه درمان شود، گفت: چنین نگرانی‌هایی مبنای درستی ندارد و پزشکانی که امروز از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، از توان علمی و مهارت‌های حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات درمانی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پزشکان جوان بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به دورترین نقاط کشور اعزام می‌شوند و در بسیاری از مناطق بدون حضور پزشکان دیگر، مسئولیت کامل مدیریت و درمان بیماران را بر عهده می‌گیرند و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

علیمردانی تصریح کرد: پزشکان کشور به‌گونه‌ای آموزش می‌بینند که حتی در دوران تحصیل نیز بسیاری از اقدامات درمانی را زیر نظر اساتید انجام می‌دهند و پس از پایان دوره آموزشی، در صورت فراهم بودن امکانات و تجهیزات لازم، قادر به انجام اقدامات درمانی، اعمال جراحی و ارائه خدمات پزشکی مورد نیاز هستند.