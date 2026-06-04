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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

جلوه های ویژه جشن و سرور در غدیر یاسوج

جلوه های ویژه جشن و سرور در غدیر یاسوج

یاسوج- خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج در روز عید سعید غدیر خم جلوه های ویژه ای از جشن و سرور و همدلی خلق شد.

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کد مطلب 6850489

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