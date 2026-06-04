https://mehrnews.com/x3cfbV ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6850489 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ جلوه های ویژه جشن و سرور در غدیر یاسوج یاسوج- خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج در روز عید سعید غدیر خم جلوه های ویژه ای از جشن و سرور و همدلی خلق شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6850489 کپی شد مطالب مرتبط نماهنگ آیه غدیر همزمان با دهه امامت در یاسوج تولید شد برگزاری جشنهای غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج اجرای برنامه های ویژه عید غدیر/ برپایی موکب ها در یاسوج بوستان بزرگ غدیر یاسوج افتتاح شد راهپیمایی کیلومتری غدیر در یاسوج برچسبها یاسوج مهمونی کیلومتری غدیر 1405 عید سعید غدیرخم
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