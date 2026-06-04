https://mehrnews.com/x3cfcW ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6850539 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ گزارش خبرنگار مهر از ساعات پایانی مهمونی غدیر در بندرعباس بندرعباس- مردم بندرعباس با وجود گرمای هوا تا آخرین ساعات شامگاه پنجشنبه در مهمونی غدیر حضوری پررنگ به ثبت رساندند. دریافت 23 MB کد مطلب 6850539 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برچسبها بندرعباس مهمونی کیلومتری غدیرخم هرمزگان مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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