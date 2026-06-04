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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از ساعات پایانی مهمونی غدیر در بندرعباس

گزارش خبرنگار مهر از ساعات پایانی مهمونی غدیر در بندرعباس

بندرعباس- مردم بندرعباس با وجود گرمای هوا تا آخرین ساعات شامگاه پنجشنبه در مهمونی غدیر حضوری پررنگ به ثبت رساندند.

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کد مطلب 6850539

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