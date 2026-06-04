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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۲

جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد

جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد

یزد - به مناسبت عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ عید غدیر با حضور مردم روستاهای بخش آسفیچ شهرستان بهاباد در محوطه امامزادگان سیدمحمد و سیدعلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب پنجشنبه به مناسبت عید سعید غدیر خم جشن ۲۵۰۰ نفری روستاهای بخش آسفیچ شهرستان بهاباد در امامزادگان سیدمحمد و سیدعلی این بخش همراه با برنامه‌های شاد ومتنوع برگزار شد و این برنامه‌های شاد، متنوع و فرهنگی، جوی از شادی و معنویت را در منطقه ایجاد کرد.

جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد

این مراسم با حضور پرشور اهالی روستاهای بخش آسفیچ، فرماندار بهاباد، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار، بخشدار بخش آسفیچ اقشار مختلف مردم برگزار شد.

جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در جشن‌های عید غدیر نشان‌دهنده همبستگی و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی است.

کد مطلب 6850647

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