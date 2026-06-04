جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب پنجشنبه به مناسبت عید سعید غدیر خم جشن ۲۵۰۰ نفری روستاهای بخش آسفیچ شهرستان بهاباد در امامزادگان سیدمحمد و سیدعلی این بخش همراه با برنامه‌های شاد ومتنوع برگزار شد و این برنامه‌های شاد، متنوع و فرهنگی، جوی از شادی و معنویت را در منطقه ایجاد کرد.

این مراسم با حضور پرشور اهالی روستاهای بخش آسفیچ، فرماندار بهاباد، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار، بخشدار بخش آسفیچ اقشار مختلف مردم برگزار شد.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در جشن‌های عید غدیر نشان‌دهنده همبستگی و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی است.