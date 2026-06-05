https://mehrnews.com/x3cfh8 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۰ کد مطلب 6850696 استانها یزد استانها یزد ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۰ خروش انقلابی مردم در دهستان جلگه شهرستان بهاباد یزد - اجتماع باشکوه مردم جلگه به خونخواهی رهبر شهید انقلاب در محوطه و صحن حسینیه بزرگ علی آباد برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6850696 کپی شد مطالب مرتبط پیام غدیر برای شرایط امروز کشور چیست؟ جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر خم در بخش آسفیچ بهاباد برگزار شد احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بزرگترین انقلاب قرن را رقم زد برچسبها حماسه حضور اجتماع مردمی رهبر شهید
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