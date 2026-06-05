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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۰

خروش انقلابی مردم در دهستان جلگه شهرستان بهاباد

خروش انقلابی مردم در دهستان جلگه شهرستان بهاباد

یزد - اجتماع باشکوه مردم جلگه به خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در محوطه و صحن حسینیه بزرگ علی آباد برگزار شد.

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کد مطلب 6850696

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