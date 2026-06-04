به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در این آیین با قدردانی از تلاشهای مدیران روابطعمومی، اظهار داشت: روابطعمومیها بهمثابه پل ارتباطی مؤثر و شفاف میان حاکمیت و جامعه نقشی تعیینکننده در شکلدهی افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: روابطعمومیها نه تنها بازوی اطلاعرسانی دستگاهها هستند، بلکه با بهرهگیری از هنر رسانهای میتوانند حس همبستگی و وفاق ملی را تقویت اعتماد عمومی را ارتقا و پیوندی استوار میان مردم و مسئولان ایجاد کنند.
فرماندار بوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی روابطعمومیها، خاطرنشان کرد: موفقیت هر سازمان در گرو عملکرد صحیح و اثربخش روابطعمومی آن است، روابطعمومیها بهعنوان کلیدیترین عامل در ایجاد ارتباطات دوسویه شفاف و کارآمد میان نهادها و جامعه نقشی حیاتی در تحقق توسعه و پیشرفت دارند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تکریم و پاسداشت جایگاه روابطعمومی، بیان کرد: با همافزایی و تلاش مستمر میتوانیم گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعهای و پیشرفت همهجانبه این مرز و بوم برداریم.
گفتنی است اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر با هدف تجلیل از روابطعمومیهای فعال و اثرگذار در عرصه «روایت خدمت» برگزار شد که ضمن تقدیر از ۲۰ روابط عمومی دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر بهعنوان دستگاه برگزیده معرفی شد.
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