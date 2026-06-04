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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹

روابط عمومی‌های برتر بوشهر انتخاب شدند

روابط عمومی‌های برتر بوشهر انتخاب شدند

بوشهر- نخستین جشنواره روابط‌عمومی‌های برتر شهرستان بوشهر با محوریت «روایت خدمت» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در این آیین با قدردانی از تلاش‌های مدیران روابط‌عمومی، اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها به‌مثابه پل ارتباطی مؤثر و شفاف میان حاکمیت و جامعه نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: روابط‌عمومی‌ها نه تنها بازوی اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها هستند، بلکه با بهره‌گیری از هنر رسانه‌ای می‌توانند حس همبستگی و وفاق ملی را تقویت اعتماد عمومی را ارتقا و پیوندی استوار میان مردم و مسئولان ایجاد کنند.

فرماندار بوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی روابط‌عمومی‌ها، خاطرنشان کرد: موفقیت هر سازمان در گرو عملکرد صحیح و اثربخش روابط‌عمومی آن است، روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل در ایجاد ارتباطات دوسویه شفاف و کارآمد میان نهادها و جامعه نقشی حیاتی در تحقق توسعه و پیشرفت دارند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تکریم و پاسداشت جایگاه روابط‌عمومی، بیان کرد: با هم‌افزایی و تلاش مستمر می‌توانیم گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و پیشرفت همه‌جانبه این مرز و بوم برداریم.

گفتنی است اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر با هدف تجلیل از روابط‌عمومی‌های فعال و اثرگذار در عرصه «روایت خدمت» برگزار شد که ضمن تقدیر از ۲۰ روابط عمومی دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر به‌عنوان دستگاه برگزیده معرفی شد.

کد مطلب 6850650

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