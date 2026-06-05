رگبار، تگرگ و رعد و برق مهمان استان سمنان؛ هشدار زرد هواشناسی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی همزمان با صبح جمعه خبر از تقویت جبهه هوای کم فشار و بارشی در نقاط مختلف استان سمنان می‌دهند. سامانه کم فشاری که به ویژه در ارتفاعات استان سمنان فعالیت خود را از امروز تشدید خواهد کرد.

به این ترتیب امروز انتظار بارش باران تگرگ رعد و برق و رگبار در کنار ورزش باد شدید در نقاط مختلف استان سمنان به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

برای مرکز استان سمنان افزایش ابر وزش باد شدید همچنین رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود در شهرستان سرخه نیز وضعیت مشابهی پیش بینی شده است همچنین در این دو شهرستان به خصوص در ساعات ظهر شاهد وزش باد نسبتاً شدید هستیم

در شاهرود افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی ابتدایی هواشناسی خواهد بود همچنین در ادامه روز جمعه رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ در ارتفاعات شهرستان شاهرود به خصوص صبح و ظهر جمعه پیش بینی شده است.

در دامغان وزش باد شدید همراه با افزایش ابر بارش رگبار و رعد و برق همچنین در ارتفاعات بارش تگرگ پیش بینی شده است این بارش‌ها در شهرستان‌های شاهرود و دامغان سبب کاهش دمای هوا به صورت چشمگیری می‌شود

در مهدی شهر نیست افزایش ابر و وزش باد شدید به همراه رگبار و رعد و برق و در برخی از نواحی شمالی بارش تگرگ برای روز جمعه پیش بینی می‌شود در شهمیرزاد نیز شاهد رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد نسبتا شدید هستیم.

برای گرمسار و آرادان وزش باد گرد و خاک به همراه رعد و برق و رگبار پراکنده باران در روز جمعه پیش بینی شده است سرعت باد در ساعات بعد از ظهر افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت برای میامی نیز آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد شدید افزایش ابر رگبار و رعد و برق همچنین بارش شدید تگرگ در مناطق مرتفع و بخش کالپوش پیش بینی می‌شود. همزمان با بارش تگرگ و وزش باد شدید در نقاط مختلف استان سمنان سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده و از مردم درخواست کرده تا به نقاط مرتفع و تفرجگاه‌های کوهستانی این استان سفر غیرضروری نداشته باشد