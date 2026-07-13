هشدار تندبادی هواشناسی برای سمنان؛ضرورت خودداری از سفر به مناطق بادخیز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح دوشنبه پیش بینی سازمان هواشناسی برای اقصی نقاط استان سمنان کاهش دمای هوا و وزش باد های شدید است.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده جوی پایدار، وزش باد و در نواحی شمالی و ارتفاعات افزایش ابر و بارش‌های خفیف را پیش بینی کردند.

همزمان با وزش بادهای شدید و تندباد در نقاط مختلف استان سمنان اداره کل هواشناسی استان سمنان هشدار خود را صادر کرده و نسبت به بروز خسارات ناشی از وزش بادهای شدید و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم، توصیه هایی را اعلام کرده است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان طی اطلاعیه ای اعلام کرده که بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، پیش بینی شده وزش باد و گرد و خاک سبب خسارت‌های احتمالی و کاهش موقتی دید شود.

بنا به اعلام سازمان هواشناسی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان شاهد افزایش ابر، وزش باد و همچنین رگبار و رعد و برق خواهیم بود این وضعیت در مهدیشهر، دامغان و شاهرود همچنین میامی محتمل است.

برای مرکز استان سمنان و مناطق غربی وزش باد شدید و همچنین گرد و خاک پیش بینی شده است. طبق اعلام سازمان هواشناسی وزش باد سبب بروز خسارات مانند شکستن شاخه درختان و تابلوهای تبلیغاتی و ... نیز خواهد شد.

هواشناسی از مردم استان سمنان درخواست کرده حتی الامکان به مناطق مستعد وزش بادهای سهمگین سفر نداشته باشند همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای کشاورزان و باغداران و همچنین گلخانه داران از دیگر موضوعاتی است که در هشدار هواشناسی به آن اشاره شده است.