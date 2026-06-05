به گزارش خبرنگار مهر، بنا به گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، بررسی دادههای دمایی ایستگاههای هواشناسی استان در صبح جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد گرگان با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بوده است.
بر اساس این گزارش پیشبینی میشود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۲۸ درجه سانتیگراد برسد.
همچنین اینچهبرون با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتیگراد در روز گذشته، عنوان گرمترین شهر استان را به خود اختصاص داد.
مطابق آمار منتشرشده، حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای استان شامل آققلا ۱۷ درجه، اینچهبرون ۱۹ درجه، بندرگز ۱۸ درجه، بندرترکمن ۱۸ درجه، علیآبادکتول ۱۶ درجه، کلاله ۱۷ درجه، گنبدکاووس ۱۶ درجه، مراوهتپه ۱۸ درجه، مینودشت ۱۸ درجه، هاشمآباد ۱۶ درجه، گمیشان ۱۸ درجه، کارکنده ۱۷ درجه، کردکوی ۱۷ درجه و انبارالوم ۱۸ درجه بوده است.
در این میان، ایستگاه پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۳ درجه سانتیگراد کمترین دمای ثبتشده در میان ایستگاههای هواشناسی استان را به خود اختصاص داده است.
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