به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:



«ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله علیه) سانحه‌ای صعب و ثلمه‌ای سنگین بود.



امید است روح آن مرجع عالی‌مقام با اهل‌بیت عصمت و طهارت محشور و حوزه‌های علمیه مأجور باشند.»



۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ قمری

عبدالله جوادی آملی