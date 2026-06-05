به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی در پی ارتحال آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:
«ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله علیه) سانحهای صعب و ثلمهای سنگین بود.
امید است روح آن مرجع عالیمقام با اهلبیت عصمت و طهارت محشور و حوزههای علمیه مأجور باشند.»
۱۹ ذیالحجه ۱۴۴۷ قمری
عبدالله جوادی آملی
قم- آیتالله عبدالله جوادی آملی با صدور پیامی ارتحال آیتالله محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی در پی ارتحال آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:
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