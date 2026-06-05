چوپان مفقودشده در برزک کاشان پس از ۱۳ ساعت زنده پیدا شد

سیدمنصور میرابوطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان اصفهان در ساعت ۱:۲۶ بامداد روز جمعه ۱۵ خردادماه مبنی بر مفقود شدن یک جوان چوپان در منطقه ویشنگ برزک، عملیات جستجو و نجات با اعزام تیم‌های تخصصی جستجو و نجات کوهستان آغاز شد.

وی ابراز کرد: نجاتگران هلال‌احمر با همکاری نیروهای انتظامی، آتش‌نشانی و نیروهای مردمی، عملیات گسترده جستجو را در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور منطقه آغاز کردند و سرانجام پس از ۱۳ ساعت تلاش مستمر، موفق شدند فرد مفقودشده را در سلامت کامل پیدا کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان تصریح کرد: این عملیات با حضور و همکاری چندین تیم امدادی و پشتیبانی دستگاه‌های مختلف اجرایی و مشارکت ارزشمند اهالی و نیروهای مردمی منطقه به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان کاشان ضمن قدردانی از تمامی عوامل مشارکت‌کننده در این عملیات، از همکاری مؤثر نیروهای انتظامی، آتش‌نشانی و مردم محلی در دستیابی به این نتیجه موفق قدردانی می‌کند.