سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفقود شدن یک چوپان در ارتفاعات بخش برزک کاشان اظهار کرد: در ساعت ۰۴:۰۳ بامداد امروز، مفقود شدن یک مرد چوپان در ارتفاعات سعدآباد(منطقه ویشنگ) بخش برزک به مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: در پی اعلام این خبر، سه تیم پنج نفره امداد و نجات از ایستگاه‌های چهار، پنج و شش به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای عملیاتی در منطقه حضور داشته و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مذکور در جریان است.

وی افزود: اخبار تکمیلی پس از حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.