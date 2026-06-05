  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

تلاش آتش‌نشانان کاشان برای یافتن چوپان گمشده در ارتفاعات برزک

تلاش آتش‌نشانان کاشان برای یافتن چوپان گمشده در ارتفاعات برزک

کاشان - رئیس سازمان آتش نشانی کاشان از تلاش ماموران این سازمان برای یافتن چوپان گمشده در ارتفاعات برزک این شهرستان خبر داد.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفقود شدن یک چوپان در ارتفاعات بخش برزک کاشان اظهار کرد: در ساعت ۰۴:۰۳ بامداد امروز، مفقود شدن یک مرد چوپان در ارتفاعات سعدآباد(منطقه ویشنگ) بخش برزک به مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: در پی اعلام این خبر، سه تیم پنج نفره امداد و نجات از ایستگاه‌های چهار، پنج و شش به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای عملیاتی در منطقه حضور داشته و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مذکور در جریان است.

وی افزود: اخبار تکمیلی پس از حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6850734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها