نجات کوهنورد ۵۱ ساله در ارتفاعات سهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر شهرستان مراغه شامگاه جمعه اظهار کرد: ظهر روز جمعه گزارشی مبنی بر حادثه برای یک کوهنورد ۵۱ ساله اهل ملکان در ارتفاعات سهند و حوالی قله جام دریافت شد که بلافاصله تیم امداد و نجات این جمعیت به منطقه اعزام شد.

هادی فاتحی افزود: این کوهنورد پس از احساس درد در ناحیه قفسه سینه و تنگی نفس با نیروهای امدادی تماس گرفته بود که امدادگران پس از رسیدن به محل، عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه عملیات جست‌وجو و نجات حدود چهار ساعت به طول انجامید، گفت: نیروهای امدادی پس از یافتن فرد مصدوم و انجام اقدامات اولیه امدادی، وی را از منطقه کوهستانی منتقل کردند.

فاتحی ادامه داد: این کوهنورد در محل روستای «کرده‌ده» به آمبولانس جمعیت هلال احمر تحویل داده شد و برای ادامه درمان در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.