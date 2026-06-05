به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با قدردانی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیریت منابع و پیگیری مستمر برای جلوگیری از تعطیلی پروژههای درمانی استان را در شرایط دشوار کنونی قابلتوجه دانست.
وی با اشاره به شرایط سخت تأمین منابع و اجرای طرحهای عمرانی در حوزه سلامت، از تلاشهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در مدیریت و فعال نگهداشتن پروژههای درمانی استان تقدیر کرد.
استاندار لرستان، عنوان کرد: در شرایط موجود، مدیریت منابع کار سادهای نیست؛ بااینحال اجازه داده نشد پروژههای درمانی استان تعطیل شوند، از جمله پروژه در حال احداث بیمارستان «نیایش» که باوجود محدودیتهای مالی، روند اجرای آن متوقف نشد.
شاهرخی همچنین به دشواریهای تأمین اعتبار برای پروژههای درمانی اشاره کرد و افزود: برای ساخت و تکمیل پروژههای بیمارستانی با چالشهای جدی روبهرو هستیم، اما با پیگیریهای انجامشده، برای بیمارستان «نیایش» در سفر رئیسجمهور ۲.۹ همت اعتبار تأمین شد.
وی با اشاره به پروژههای درمانی در شهرستانهای دورود و کوهدشت نیز، تصریح کرد: این طرحها نیز باوجود مشکلات اعتباری، فعال هستند و در مصوبات سفر ریاستجمهوری برای بیمارستان «گهر» دورود ۸۵۰ میلیارد تومان و برای بیمارستان «رازی» کوهدشت مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان و خوابگاه دانشجویی، کتابخانه مرکزی و سالن آمفیتئاتر مجتمع دانشگاهی پردیس «کمالوند» مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده که در مجموع اعتبارات تأمین شده پروژههای درمانی در استان ۴.۶ همت بوده که با تداوم روند فعلی و فعالبودن آنها این پروژهها تا مرحله تکمیل پیش خواهند رفت.
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