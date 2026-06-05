  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل

اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل

کاشان - رئیس بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل از اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان خبر داد.

علی یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل اظهار کرد: برای تکمیل عملیات اجرایی ابنیه این بیمارستان ۶۰ میلیارد تومان و برای راه‌اندازی تأسیسات سرمایشی این بیمارستان نیز ۱۵ میلیون تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اختصاص داده شده است.

وی ابراز کرد: با عنایت به افتتاح رسمی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل در فروردین ماه سال جاری با ۸۵ تخت، تخت های بستری، مراقبت های ویژه و اورژانس در این مرکز فعال گردید.

رئیس بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل تصریح کرد: طی دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه دو هزار و ۵۶۱ بیمار بستری و پنج هزار و ۲۹۴ شب تخت خدمت به بیماران منطقه ارائه گردیده و در این مدت تعداد ۳۶ هزار و ۱۹۰ نفر به واحد های سرپایی( کلینیک ها و پاراکلینیک) مراجعه و خدمت دریافت نموده اند و ضریب اشغال تخت بیمارستان در این مدت ۹۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد چهار عدد چیلر بیمارستان با ظرفیت سرمایشی ۸۴۰ تن تبرید در این مرکز درمانی راه اندازی شد و این در شرایطی است که بر اساس استاندارد فضای فیزیکی مفید (حدود ۱۴۰۰۰ مترمربع) نیاز به تولید ۷۷۶ تن تبرید سرمایش می باشد و هم اکنون با فعال بودن دو عدد از این چهار چیلر، سرمایش بیمارستان در حد مطلوب بوده و در صورت افزایش دما، دو چیلر دیگر در مدار قرار می گیرند و در کل چهار چیلر موجود در مدارِ تاسیسات بیمارستان، کفایت میزان سرمایش و خنک کنندگی بیمارستان را می‌نماید.

یوسفیان افزود: طی دو ماه گذشته مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان نیز از محل کمک های خیرین در جهت تجهیز بیمارستان جذب شده است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به درخواست اعتبارات برای تکمیل بیمارستان و پیگیری نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محترم دانشگاه و اختصاص اعتبار، برابر برنامه ریزی انجام شده،کلیه ظرفیت های باقی مانده اعم از بخش های درمانی غیرفعال و واحدهای پشتیبانی به حول و قوه الهی به مرور، تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6851004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها