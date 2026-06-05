اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل

علی یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل اظهار کرد: برای تکمیل عملیات اجرایی ابنیه این بیمارستان ۶۰ میلیارد تومان و برای راه‌اندازی تأسیسات سرمایشی این بیمارستان نیز ۱۵ میلیون تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اختصاص داده شده است.

وی ابراز کرد: با عنایت به افتتاح رسمی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل در فروردین ماه سال جاری با ۸۵ تخت، تخت های بستری، مراقبت های ویژه و اورژانس در این مرکز فعال گردید.

رئیس بیمارستان امام حسن(ع) آران و بیدگل تصریح کرد: طی دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه دو هزار و ۵۶۱ بیمار بستری و پنج هزار و ۲۹۴ شب تخت خدمت به بیماران منطقه ارائه گردیده و در این مدت تعداد ۳۶ هزار و ۱۹۰ نفر به واحد های سرپایی( کلینیک ها و پاراکلینیک) مراجعه و خدمت دریافت نموده اند و ضریب اشغال تخت بیمارستان در این مدت ۹۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد چهار عدد چیلر بیمارستان با ظرفیت سرمایشی ۸۴۰ تن تبرید در این مرکز درمانی راه اندازی شد و این در شرایطی است که بر اساس استاندارد فضای فیزیکی مفید (حدود ۱۴۰۰۰ مترمربع) نیاز به تولید ۷۷۶ تن تبرید سرمایش می باشد و هم اکنون با فعال بودن دو عدد از این چهار چیلر، سرمایش بیمارستان در حد مطلوب بوده و در صورت افزایش دما، دو چیلر دیگر در مدار قرار می گیرند و در کل چهار چیلر موجود در مدارِ تاسیسات بیمارستان، کفایت میزان سرمایش و خنک کنندگی بیمارستان را می‌نماید.

یوسفیان افزود: طی دو ماه گذشته مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان نیز از محل کمک های خیرین در جهت تجهیز بیمارستان جذب شده است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به درخواست اعتبارات برای تکمیل بیمارستان و پیگیری نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محترم دانشگاه و اختصاص اعتبار، برابر برنامه ریزی انجام شده،کلیه ظرفیت های باقی مانده اعم از بخش های درمانی غیرفعال و واحدهای پشتیبانی به حول و قوه الهی به مرور، تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.