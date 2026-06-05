ازسرگیری بارگیری نفت در بندر الفحل عمان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، عملیات بارگیری نفت خام در بندر الفحل عمان که در پی وقوع انفجاری در نزدیکی تأسیسات بارگیری این بندر متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
بر اساس این گزارش، شرکت توسعه نفت عمان اعلام کرده است عملیات بارگیری نفت در این بندر در حال حاضر به صورت عادی ادامه دارد.
پیش از این برخی گزارشها از تأخیر در بارگیری چند محموله نفتی در بندر الفحل خبر داده بودند. رویترز و بلومبرگ نیز به نقل از معاملهگران مطلع گزارش داده بودند که چندین محموله برنامهریزیشده برای بارگیری در این بندر به دلیل حادثهای که بر عملیات تأثیر گذاشته بود، با تأخیر مواجه شدهاند.
به گفته این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، انفجار رخداده باعث اختلال موقت در بخشی از فعالیتهای بندر الفحل شده است.
همچنین دادههای کشتیرانی گروه بورس لندن نشان میدهد چندین ابرنفتکش روز جمعه در نزدیکی این بندر لنگر انداخته بودند.
پیشتر نیز گزارشهایی از وقوع انفجار در فاصله میان اسکلههای شماره یک و دو بندر الفحل منتشر شده بود که به دنبال آن عملیات بارگیری نفت به طور موقت متوقف شد. برخی منابع احتمال داده بودند این حادثه در پی حمله پهپادی رخ داده باشد.
بندر الفحل یکی از مهمترین تأسیسات نفتی عمان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام این کشور به بازارهای جهانی از طریق این بندر انجام میشود.
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