علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان به صورت نیمه‌سنگین است. همچنین در محور هراز نیز محدوده‌های سه‌راهی بایجان و سه‌راهی چلاف تا بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت سایر محورها تصریح کرد: دیگر محورهای استان از شرایط عادی و روان برخوردارند.

صادقی در پایان درباره وضعیت جوی هشدار داد: در ارتفاعات از جمله جاده سوادکوه مه‌گرفتگی حاکم است که رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.