علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و یکطرفه شده است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان به صورت نیمهسنگین است. همچنین در محور هراز نیز محدودههای سهراهی بایجان و سهراهی چلاف تا بایجان با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به وضعیت سایر محورها تصریح کرد: دیگر محورهای استان از شرایط عادی و روان برخوردارند.
صادقی در پایان درباره وضعیت جوی هشدار داد: در ارتفاعات از جمله جاده سوادکوه مهگرفتگی حاکم است که رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.
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