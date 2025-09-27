جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش حجم بازگشت مسافران از مناطق شمالی کشور، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال تا اطلاع ثانوی مسدود و محور یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در همین راستا، ترافیک در مسیر شمال به جنوب کندوان به‌ویژه در محدوده‌های سیاه‌بیشه و پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین در محور هراز نیز در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان تردد به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

صادقی گفت: وضعیت ترافیکی در محورهای کیاسر و سوادکوه عادی و روان است و از نظر جوی شاهد بارش پراکنده باران در برخی نواحی هستیم.