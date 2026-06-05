به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرکرد، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا به معنای عمل به دستورات الهی و حرکت در مسیر رضایت پروردگار است و انسان را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون میسازد.
وی با اشاره به روز صنایعدستی، این حوزه را بخشی از هویت فرهنگی ملت ایران دانست و افزود: هنرمندان ایرانی از دیرباز با بهرهگیری از ذوق، خلاقیت و مهارت، آثار ارزشمندی خلق کردهاند که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه شهرکرد ادامه داد: موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر ارتباطی شرق و غرب، زمینه رونق تجارت و شکوفایی صنایعدستی را در شهرهای مختلف کشور فراهم کرده و موجب شده هنر ایرانی جایگاه ویژهای در میان ملتها داشته باشد.
فاطمی با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان صنایعدستی، تصریح کرد: دولت باید با برنامهریزی و حمایتهای مؤثر، زمینه توسعه این بخش را فراهم کند تا علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، معیشت فعالان این حوزه نیز تقویت شود.
وی همچنین خطاب به مدیریت شهری شهرکرد، پیشنهاد ایجاد و توسعه مراکز عرضه صنایعدستی در نقاط مرکزی شهر را مطرح کرد و گفت: تقویت زیرساختهای مرتبط با صنایعدستی میتواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان کمک کند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: امروز ایستادگی ملت ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفته و بسیاری از ناظران بینالمللی به تأثیرگذاری این مقاومت اذعان دارند.
وی افزود: این پایداری، عزت و اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشته و در مقابل، ضعف و ناکارآمدی دشمنان جمهوری اسلامی را آشکار کرده است.
فاطمی با اشاره به برخی فشارها و محدودیتهای اعمالشده علیه کشور، خاطرنشان کرد: مسئولان نظام در تلاش هستند با تدبیر و بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، آثار این فشارها را کاهش دهند و از منافع ملی صیانت کنند.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه درباره نحوه مواجهه با مسائل بینالمللی دیدگاههای مختلفی وجود دارد، گفت: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات کلان کشور، بهویژه در حوزههای امنیتی و راهبردی، دارای ابعادی است که ممکن است برای عموم مردم قابل مشاهده نباشد، از این رو حمایت از نظام و تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین وظایف همگان به شمار میرود.
فاطمی تأکید کرد: مسئولانی که در رأس امور قرار دارند مورد اعتماد رهبر معظم انقلاب هستند و همه باید برای حفظ آرامش جامعه و تقویت وحدت ملی تلاش کنند.
وی در پایان با اشاره به روز خانواده، خانواده را بنیادیترین نهاد اجتماعی دانست و گفت: سلامت جامعه در گرو استحکام خانواده است و ترویج اخلاق، احترام متقابل، مهربانی و همدلی میتواند زمینهساز تربیت نسلی صالحکلگیری جامعهای پویا و سالم باشد.
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