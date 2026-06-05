دشمن با ایجاد تردید، ناامیدی و اختلاف به دنبال تضعیف انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا کشتی نجات انسان در دریای پرتلاطم دنیا است و اگر ایمان در دل انسان ریشه داشته باشد، رعایت تقوای الهی او را از غرق شدن در فتنه‌ها و آسیب‌های دنیوی نجات خواهد داد.

وی با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت موسی بن جعفر(ع) افزود: انسان با تمسک به اهل‌بیت(ع) و عمل به دستورات الهی می‌تواند مسیر سعادت دنیا و آخرت را طی کند و از برکات معنوی این خاندان بهره‌مند شود.

امام جمعه اسفرورین در ادامه با اشاره به سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم امسال سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حالی برگزار شد که جای خالی رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد؛ شخصیتی که سال‌ها در چنین روزی مسیر آینده انقلاب اسلامی را برای ملت ایران ترسیم می‌کرد.

وی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت این ایام، پیامی دقیق، راهبردی و هوشمندانه بود که ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن را برای ملت ایران تبیین کرد.

حسینی با بیان اینکه رهبر انقلاب در این پیام به دو محور اصلی توطئه دشمن اشاره کردند، تصریح کرد: نخستین محور، هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم است. دشمن به خوبی می‌داند که بزرگ‌ترین سرمایه و سد دفاعی جمهوری اسلامی ایران حضور مردم در صحنه است و اگر بتواند امید، صبر و استقامت مردم را کاهش دهد، بخشی از اهداف خود را محقق خواهد کرد.

وی ادامه داد: ملت ایران در ماه‌های گذشته با حضور گسترده و مستمر خود در صحنه‌های مختلف، نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند و این حضور مردمی مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان بوده است.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت حفظ حضور و مشارکت اجتماعی مردم گفت: دشمن تلاش می‌کند با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی، القائات رسانه‌ای و جنگ روانی، مردم را نسبت به آینده ناامید کند، اما ملت ایران باید با حفظ امید و استقامت، این توطئه را خنثی کنند.

وی دومین محور مورد توجه دشمن را ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان دانست و افزود: منظور از دستگاه محاسباتی، نظام تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی و تشخیص فرصت‌ها و تهدیدهاست. دشمن تلاش می‌کند مسئولان را دچار خطای راهبردی کرده و با بزرگ‌نمایی تهدیدها و کوچک‌نمایی ظرفیت‌های داخلی، تصمیمات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر توان دفاعی، نظامی و بازدارندگی در شرایطی بسیار قدرتمندتر از گذشته قرار دارد و دشمن به خوبی از این واقعیت آگاه است؛ به همین دلیل تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای و روانی، واقعیت‌های موجود را وارونه جلوه دهد.

وی در ادامه مهم‌ترین ابزارهای جنگ ترکیبی دشمن را برشمرد و گفت: نخستین ابزار دشمن ایجاد تردید نسبت به حقانیت مسیر انقلاب اسلامی، کارآمدی نظام و صداقت مسئولان است. این تردیدها به صورت آرام و خزنده در افکار عمومی تزریق می‌شود تا باورهای مردم را تضعیف کند.

امید موتور محرک پیشرفت و حرکت هر جامعه‌ای است

امام جمعه اسفرورین افزود: دومین ابزار دشمن، القای یأس و ناامیدی است. دشمن تلاش می‌کند این تصور را در جامعه ایجاد کند که مشکلات حل‌شدنی نیست و آینده روشنی پیش روی کشور وجود ندارد، در حالی که امید موتور محرک پیشرفت و حرکت هر جامعه‌ای است.

وی ترس را سومین ابزار دشمن دانست و تصریح کرد: ایجاد ترس از آینده، تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و هزینه‌های مقاومت از دیگر برنامه‌های دشمن است، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده ملت ایران همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.

حسینی ادامه داد: بدگمانی نسبت به مردم، مسئولان، نهادها و اقشار مختلف جامعه چهارمین ابزار دشمن است و در نهایت نیز دشمن تلاش می‌کند با دامن زدن به اختلافات قومی، سیاسی، اجتماعی و جناحی، وحدت ملی را خدشه‌دار کند.

وی تأکید کرد: ملت ایران باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار باشند و با حفظ وحدت، امید، بصیرت و اعتماد متقابل، نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه امامت و ولایت در شهر و بخش اسفرورین قدردانی کرد و گفت: مردم ولایتمدار اسفرورین امسال نیز در برگزاری جشن‌های غدیر سنگ تمام گذاشتند و با حضور پرشور خود جلوه‌ای زیبا از عشق و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) را به نمایش گذاشتند.

وی با تقدیر از موکب‌داران، خیران، هیئات مذهبی، جوانان و فعالان فرهنگی افزود: بیش از ۳۰ موکب مردمی در جشن خیابانی و مهمانی کیلومتری غدیر مشارکت داشتند و تمامی هزینه‌های این برنامه‌ها با همت و مشارکت مردم تأمین شد که نشان‌دهنده عمق اعتقاد و ارادت مردم این منطقه به فرهنگ ولایت است.

حسینی در پایان از خداوند متعال خواست عزت و سربلندی ملت ایران را روزافزون کند، زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم سازد و دشمنان اسلام و انقلاب را ناکام و مأیوس گرداند.

