رستمی: مسئولان با الگوگیری از امام راحل برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی(ره)، بر ضرورت خدمت ‌رسانی هرچه بهتر به مردم و تلاش مسئولان برای حل مشکلات جامعه تأکید کرد.

وی بیان کرد: امام راحل شخصیتی دلسوز، متفکر و آینده‌نگر بود که همواره دغدغه مردم را داشت و در دوران حیات خود برای حفظ آرامش و رفاه جامعه تلاش می‌کرد.

وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز امام خمینی(ره) با مدیریت و تدبیر خود اجازه نداد مشکلات اقتصادی و گرانی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.

لزوم خدمت‌رسانی شایسته به مردم

امام جمعه سنندج ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نظامی و دانش‌آموزان میناب، خاطرنشان کرد: مردم در ماه‌های اخیر با حضور و همراهی خود پای آرمان‌ها ایستاده‌اند و مسئولان باید برای این ملت شایسته، بهترین خدمات را ارائه دهند.

وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان تبدیل شده و ضروری است دستگاه‌های مسئول برای حل این معضل برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

ماموستا رستمی از دولت و نهادهای مسئول خواست با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار اقدام کنند و کاهش مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارادت مردم کردستان به اهل بیت(ع) اظهار کرد: مردم این استان همواره عشق و علاقه ویژه‌ای به خاندان پیامبر اکرم(ص) داشته‌اند و انتظار می‌رود شخصیت‌های مورد احترام جهان اسلام مورد تکریم و احترام همه مسلمانان قرار گیرند.