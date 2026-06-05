مقاومت، رمز اقتدار و پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان که در شهر گوگد اقامه شد، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این پیام به سه مناسبت مهم و بههمپیوسته شامل عید سعید غدیر خم، سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهادت رهبر شهید و سالگرد آغاز رهبری مجتبی خامنه ای اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه این پیام از استحکام محتوایی و منطقی بسیار بالایی برخوردار است، افزود: بخشهای مختلف این پیام نیازمند مطالعه و بازخوانی مکرر است تا مردم و مسئولان بتوانند به عمق مفاهیم و رهنمودهای مطرحشده در آن دست یابند و آنها را سرلوحه عمل خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مهم این پیام، ترسیم نقشه راه ملت ایران در شرایط کنونی است؛ شرایطی که از آن میتوان به عنوان یکی از مهمترین پیچهای تاریخی کشور یاد کرد و عبور موفق از آن نیازمند تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
کرامتی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای پیشآمده برای ملت ایران، گفت: جامعه اسلامی باید از ظرفیتها و فرصتهای موجود برای مدیریت بهتر امور، تقویت اقتدار ملی و انتقال پیام مقاومت به جهانیان استفاده کند.
وی ادامه داد: مقاومت در برابر سلطهطلبی قدرتهای استکباری، از مهمترین پیامهایی است که رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته بر آن تأکید داشتهاند و امروز نیز ملت ایران باید با تکیه بر همین اصل، توانمندی و اقتدار خود را به نمایش بگذارد.
خطیب جمعه گلپایگان اظهار کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که ایستادگی و مقاومت میتواند بزرگترین قدرتها را در برابر اراده یک ملت متحد و منسجم به زانو درآورد و دشمنان را از دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارد.
وی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین سرمایه کشور در شرایط حساس کنونی است، افزود: اگر ملت ایران با وحدت کلمه، هوشیاری و استقامت در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کند، هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود به اراده پولادین این ملت آسیبی وارد کند.
حجت الاسلام کرامتی تأکید کرد: یکی از مهمترین الزامات عبور موفق از شرایط فعلی، حفظ هوشیاری مردم نسبت به تحولات و مسائل پیرامونی است و آحاد جامعه باید با بصیرت و آگاهی، زمینه سوءاستفاده دشمنان از شرایط موجود را از بین ببرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد و گفت: غفلت از شرایط موجود میتواند خسارتبار باشد و از همین رو رهبر معظم انقلاب بر هوشیاری در برابر دشمن و مقابله با جنگ ترکیبی تأکید ویژه داشتند.
حجت الاسلام کرامتی با اشاره به اهمیت هوشیاری مسئولان و تیمهای تصمیمگیر کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی مسئولان باید با استقامت، پایداری و تکیه بر ظرفیتهای ملی از هرگونه سستی و تردید پرهیز کنند و همواره اراده و حمایت ملت را پشتوانه تصمیمات خود بدانند.
نظر شما